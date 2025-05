Mirá la imagen de la Vía Láctea de una fotógrafa argentina que conquista el mundo: ¿dónde la sacó?

Una imagen del cielo del norte de nuestro país tomada por la fotógrafa argentina Alejandra Heis, fue seleccionada entre las 25 mejores fotografías de la Vía Láctea de 2025 por un importante blog internacional de viajes y fotografía Capture the Atlas. La novedad resalta la importancia de la fotografía y el turismo nacional en el mundo.

La foto de Alejandra entre las mejores del mundo: ¿qué es y de dónde?

Este certamen anualmente exhibe las tomas más impactantes del cielo nocturno a nivel global, ubicó a nuestro país en un lugar destacado. La fotografía elegida fue capturada por la joven,oriunda de Mar del Plata, durante la noche en las Salinas Grandes, provincia de Jujuy.

La imagen es una espectacular panorámica que no solo muestra la inmensidad del cielo, sino que también resalta el singular paisaje del noroeste argentino, un lugar privilegiado para ver las estrellas, por las condiciones del cielo de baja contaminación lumínica.

Alejandra Heis no ocultó su emoción ante este importante reconocimiento. «¡Todavía no lo puedo creer! Estoy inmensamente feliz de que una de mis imágenes haya sido seleccionada por Capture the Atlas dentro de las mejores 25 fotografías de Vía Láctea del año 2025«, expresó la fotógrafa en su cuenta de Instagram.

«Me siento chiquita en este mundo con increíbles fotógrafos, pero acá estoy compartiendo con algunos de ellos. Gracias Dan Safra por tener en cuenta mi trabajo, no te das una idea de lo importante que es para mí». El reconocimientos no solo habla del trabajo de la artista sino de la calidad de los paisajes y diversidad de paisajes hermosos de nuestro país.

«Hago esto por la simple fascinación hacia lo que no podemos tocar y apenas percibir. Por compartir y pasar un buen momento», dijo Alejandra y también expresó el amo por su tierra: «Orgullosa de este hermoso país, quiero mostrar su diversidad de paisajes y cielos alucinantes».

Salinas Grandes en Jujuy: cómo llegar y dónde alojarse

Las Salinas Grandes de Jujuy, ubicadas a 3450 metros sobre el nivel del mar, son un desierto de sal que ofrece un espectáculo natural imperdible.

Salinas Grandes, Jujuy. La mejor época para conocerlas es durante la estación seca, de abril a noviembre. Foto La Ruta Natural.

Este manto blanco se puede recorrer a pie o con guías locales y permite conocer la extracción artesanal de sal y disfrutar de postales inolvidables con el nevado de Chañi y el Volcán Tuzgle de fondo. En temporada de lluvias, el salar se cubre de agua, transformándose en un espejo turquesa.

Partiendo del estacionamiento se puede caminar por este escenario blanco de reflejos y horizontes infinitos. Foto La Ruta Natural.

Se pueden visitar todo el año, aunque la estación seca (abril a noviembre) es la mejor época.

Se llega por la RN 52 a 65 km de Purmamarca, pasando por la Cuesta de Lipán. Es recomendable cargar combustible previamente en San Salvador de Jujuy o Tilcara.

Salinas Grandes, Jujuy. En el lugar también se pueden comprar productos regionales. Foto La Ruta Natural.

La zona también ofrece tours en bici, visitas a comunidades y trekkings, e invita a tomar precauciones para evitar el «mal de altura».

Purmamarca es la localidad más cercana a las salinas y tiene varias opciones de alojamiento. También hay hospedajes en San Salvador de Jujuy y en las principales localidades de la Quebrada de Humahuaca. En las salinas hay un glamping en el que participa la comunidad local.