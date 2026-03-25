Neuquén lanza la temporada de esquí 2026: los centros presentan sus propuestas para el invierno

De cara al invierno, el Gobierno de Neuquén presentará oficialmente la temporada de esquí 2026. La actividad se realizará este miércoles 25 al mediodía en el auditorio del Banco Provincial del Neuquén.

Se prevé que los centros de esquí neuquinos brinden detalles de sus propuestas, novedades y servicios para la temporada invernal que se aproxima.

Temporada de esquí 2026: el comunicado del Gobierno de Neuquén

El Gobierno informó que la presentación de este miércoles «se trata de una acción de prensa para posicionar a los centros de esquí a nivel regional de cara a la próxima temporada». En la misma estarán presentes el Cerro Caviahue y el Cerro Bayo.

Si bien se espera que se brinden más detalles, en el comunicado se adelantó que en cuanto a la oferta, el Cerro Caviahue «ya lanzó la preventa de pases, con beneficios destacados para residentes de la provincia, incluyendo no solo a Caviahue sino también a localidades como Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Andacollo, Varvarco, Huinganco y Las Ovejas». Este pase tiene un valor de $480.000 para residentes y $680.000para no residentes, con la posibilidad de financiación en hasta 12 cuotas sin interés a través del BPN.

«La decisión del Cerro Caviahue de incluir a las localidades del Alto Neuquén como residentes forma parte de fortalecer el vínculo con el público neuquino, consolidando al destino como uno de los principales centros de esquí de la región», aclararon.

Por otra parte informaron que el centro de esquí Lago Hermoso también realizó durante el verano su primera etapa de venta de pases. Este centro tuvo una propuesta exclusiva para residentes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Meliquina, Villa Traful y Villa La Angostura.

A su vez adelantaron que Lago Hermoso anunció «la incorporación de un nuevo medio de elevación -un teleski tipo Poma- que será instalado en la zona superior de la montaña, mejorando la circulación en pistas y ampliando la oferta para los visitantes, en línea con el crecimiento sostenido del centro de esquí».