Ampliarán el edificio del aeropuerto Chapelco que creció un 23% en cantidad de pasajeros

La estructura quedó chica para el crecimiento de la cantidad de pasajeros (Sanmartininforma)

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Junín y San Martín de los Andes experimentó un notable crecimiento en la primera mitad de 2025.



Al comparar el período de enero a junio de 2025 con el mismo lapso de 2024, se observa un incremento del 23 % en la cantidad de pasajeros, según la última información disponible de la Administración Nacional de Aviación Civil.

Este aumento lo sitúa en una posición destacada a nivel nacional.

En julio de 2025, el aeropuerto registró un crecimiento del 10% en pasajeros arribados y del 7% en partidas, en comparación con julio de 2024.

Se encuentra en la posición 17 del ranking de aeropuertos, considerando el total de pasajeros movilizados entre enero y julio de 2025.

El edificio que quedó chico



Una inversión de más de 2500 millones de pesos se planteó para la remodelación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco.

Las obras en la terminal aérea, que se adjudicaron en mayo, tienen un plazo de ejecución de ocho meses y se espera que comiencen en octubre.

Los trabajos tienen el objetivo de ampliar la capacidad del aeropuerto para atender la creciente demanda de pasajeros.

En la temporada alta de invierno se registró la llegada de 44 vuelos semanales.

Los trabajos en el edificio de la terminal, que abarcan más de 1000 metros cuadrados, incluyen la ampliación de los accesos, la construcción de un nuevo hall de arribo y la expansión de la sala de embarque.

También se agrandarán los espacios para los comercios, oficinas y baños para contar con plena accesibilidad.

Se planeó la incorporación de ocho locales comerciales, que duplicarán la oferta actual, y un bar en la planta baja.

En paralelo, se informó que la provincia invirtió 465 millones de pesos en la pista de aterrizaje, antes de la temporada alta.

Esta primera etapa de trabajos incluyó tareas de fresado y bacheo con asfalto caliente, cruciales para afrontar la inminente temporada alta. Se indicó que las mejoras integrales y definitivas en la pista están previstas también para octubre.

Esta expansión, impulsada por Neuquentur SE y el ministerio de Infraestructura de la provincia, preparó el aeropuerto para el aumento en el flujo de pasajeros, que se espera reciba vuelos desde destinos clave como San Pablo, Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco mostró un crecimiento significativo en 2025, superando a muchos de sus pares en la red aeroportuaria nacional. Según los datos analizados, el aeropuerto experimentó un aumento del 23% en el flujo de pasajeros de enero a julio de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Este desempeño lo ubicó en la posición 17 del ranking nacional por volumen de pasajeros.

El Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, por su parte, consolidó su rol como uno de los aeropuertos más importantes del país. En el mismo período, de enero a julio de 2025, la terminal neuquina movilizó a un total de 785.642 pasajeros, lo que representó un incremento del 28% en comparación con 2024.

Su fuerte crecimiento y volumen de operaciones le permitieron ubicarse en la octava posición del ranking nacional, superando a otros aeropuertos de gran relevancia turística como El Calafate y Ushuaia.

