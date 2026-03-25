Violento choque en un cruce habilitado por las obras en la Avenida Mosconi de Neuquén

Durante las primeras horas de este miércoles, la policía de Neuquén tuvo que intervenir en un fuerte siniestro vial que se registró en una zona concurrida y de tránsito complicado.

El impacto fue entre dos vehículos y se originó en uno de los cruces que se habilitó por las obras que se están desarrollando sobre la Avenida Mosconi. Piden circular con precaución.

Fuerte choque a metros de las obras sobre Avenida Mosconi

El siniestro fue protagonizado por un Fiat Palio y un Chevrolet Agile, a pocos metros de un supermercado. El impacto fue tal que los vehículos terminaron sobre la vereda y las autoridades tuvieron que intervenir en el sitio para controlar el tránsito.

Producto del choque, dos personas resultaron con lesiones y fueron asistidas por personal de salud, aunque remarcaron que no corrían riesgos de vida.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo se originó el choque, trascendió que en la zona se encuentra un semáforo que estaría fuera de servicio debido a los trabajos en la Ruta y esto, sumado a la velocidad, pudo ser determinante.