Ni Copacabana ni Ipanema: la nueva playa de Brasil que se presenta como un destino más económico

Aunque Río de Janeiro sigue siendo el clásico con su paisaje de morros y mar, hay una opción de Brasil que atrae a más argentinos: un destino con aguas más claras y cálidas, precios más accesibles y una vida social en auge.

El nuevo destino elegido se llama Maceió, es la capital de Alagoas, en el nordeste brasileño. Se trata de un paraíso a unos 2000 kilómetros, Buenos Aires que se volvió una de las alternativas favoritas para quienes eligen playas de arena blanca, un mar turquesa y obvio un clima tropical.

Maceió es un destino con un costo de vida mucho más bajo que otras playas. Tanto alojamientos como comida y excursiones son más accesibles. Sumado a esto, la ciudad ofrece una gran gama de hoteles y hospedajes pensados para todos los presupuestos.

Su gran diferencial son las playas de Maceió, Pajuçara, Ponta Verde y Gunga. Todas tienen aguas cristalinas, cálidas y tranquilas, ideales para nadar, hacer snorkel o simplemente relajarse bajo el sol. El color del agua, entre verde esmeralda y azul intenso, no tiene nada que envidiarle al Caribe.

Verano en Brasil 2026: cómo llegar y cuánto cuesta vacacionar en Maceió, la nueva playa elegida

Se puede llegar con vuelos directos desde Buenos Aires en temporada alta, o con escala en San Pablo o Río. La clave es el ahorro: los pasajes son habitualmente más económicos que a otros lugares turísticos de Brasil, sobre todo si se compran con suficiente antelación.

Según datos de Aerolíneas Argentinas, los precios de vuelos a Maceió van desde $1.368.837 con vuelo con escala y alojamiento tres estrellas.

Si comparamos con destinos como Copacabana o Ipanema, esta playa puede costar hasta un 30% menos. Esto varía del tipo de alojamiento y las actividades elegidas.

El favorable cambio de moneda beneficia a los argentinos, quienes pueden disfrutar de excursiones a playas vírgenes, paseos en jangada y visitas a piscinas naturales a un precio mucho más accesible.