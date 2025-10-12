Mapa | Verano 2026 en Brasil a solo cuatro horas de Argentina: los destinos caribeños y sus planes

Brasil es uno de los destinos caribeños más elegidos por argentinos.

El verano comienza a sentirse y los planes para las vacaciones 2026 empiezan a surgir. Una de las opciones más elegidas es la playa para disfrutar de unos días de descanso, y si hablamos de playas obvio nos referimos a esas postales caribeñas con paisajes paradisíacos. Es por esto que te acercamos un mapa con los puntos más elegidos en Brasil y a tan solo cuatro horas de Argentina.

Con vuelos directos, solo cuatro horas de viaje y temperaturas promedio de 28∘C, el nordeste de Brasil se afianza como el “Caribe más cercano y barato” para los argentinos, lo que lo posiciona como uno de los destinos predilectos para el verano de 2026.

El interés se confirma en las cifras: hasta agosto de 2025, la región experimentó un incremento del 51,4 % en llegadas internacionales respecto al año anterior, con Argentina liderando como principal país emisor (más de 107.600 visitantes).

Las proyecciones de la oferta aérea para este año superan los 16.300 vuelos entre ambos países, sumando más de 3,2 millones de asientos disponibles.

Mapa: los dos puntos turísticos más elegidos en Brasil para este verano 2026

El nordeste de Brasil se perfila como la gran alternativa para el próximo verano. Sus variados destinos son una propuesta de valor inigualable para los argentinos, combinando sin esfuerzo las ansiadas jornadas de playa con una rica oferta de cultura y diversión.

Salvador de Bahía

4 horas de vuelo en Aerolíneas Argentinas, GOL, LATAM Airlines y Sky Airline. Las ofertas más baratas encontradas en temporada baja (como octubre o diciembre) para vuelos directos o con una escala suelen rondar los $270.000 a $370.000 ARS (aproximadamente $300 a $400 USD)

Muchos resorts en la zona de Bahía ofrecen planes All Inclusive, con un costo promedio que puede iniciar en los $83.000 ARS por noche.

Salvador de Bahía ofrece una experiencia rica en historia, religión y playas vibrantes.

Las playas más populares, como la de Porto da Barra y la de Farol da Barra, son perfectas para nadar, disfrutar del sol y presenciar la famosa puesta de sol bahiana, a menudo acompañada por música y capoeira.

Además, es muy recomendable tomar un día para hacer una excursión a las afueras, destacando la visita a Praia do Forte para ver el Proyecto Tamar de tortugas marinas, o una escapada a la paradisíaca isla de Morro de São Paulo.

Porto Seguro

3 horas y 50 minutos de vuelo en Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, LATAM Airlines y Sky Airline. Los vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Porto Seguro varían ampliamente, pero las ofertas en temporada baja (como marzo o agosto) pueden arrancar desde los $590.000 ARS o alrededor de $420 USD para vuelos directos o con una escala.

El alojamiento es accesible: puedes encontrar hosterías desde $42.000 ARS la noche y hoteles de categoría media desde $60.000 a $100.000 ARS por noche para dos personas.

Porto Seguro, conocido como el lugar donde se descubrió Brasil, es un destino costero más enfocado en el turismo de playa, la fiesta y los paseos por pueblos cercanos

Los principales atractivos de Porto Seguro se dividen entre la animación y el relax. El eje central es la fiesta y el bullicio en las playas del norte, especialmente Praia de Taperapuã, donde se ubican los grandes complejos de entretenimiento como Axé Moi y Tôa Tôa, famosos por sus shows de música en vivo y lambaeróbica durante el día y la noche.

También es popular la excursión a la Reserva Indígena Pataxó de Jaqueira para un acercamiento cultural, y paseos en barco para hacer snorkel en el Parque Marino de Recife de Fora o en los arrecifes de Coroa Alta.