Chile, el destino más vibrante del sur: así se vive su boom turístico según Airbnb

Los argentinos están entre los viajeros que más eligen Chile para escapadas cortas o experiencias gastronómicas.

Descubrir Chile es dejarse llevar por el movimiento de sus ciudades y la calma de sus paisajes. Es cruzar la Cordillera y encontrarse con una geografía que no se parece a ninguna otra: desde la inmensidad del desierto de Atacama hasta la Patagonia infinita, pasando por los valles de vino, la bohemia de Valparaíso y la energía cosmopolita de Santiago y claro, en cada lugar, los argentinos, además de paseos, buscan hacer compras a buenos precios.

Según datos recientes de Airbnb, durante el primer semestre de 2025 las búsquedas de alojamientos en Santiago crecieron casi un 30% entre huéspedes locales y un 20% entre internacionales, frente al mismo período del año anterior. En total, la capital chilena alcanzó más de 30 millones de consultas en la plataforma, confirmando una tendencia: el país trasandino está en el radar de los viajeros de todo el continente.

De acuerdo con Airbnb, los argentinos figuran entre los principales visitantes del país. Las ciudades de Bariloche, Buenos Aires y Mar del Platason las que más búsquedas generan hacia Chile. En cuanto a reservas efectivas, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires lideran el ranking de origen de los viajeros que eligen cruzar la Cordillera.

Osorno es el destino chileno preferido de neuquinos y rionegrinos. Foto: archivo

Chile se ha posicionado como uno de los destinos más dinámicos de América Latina, gracias a una oferta que une contrastes: montañas, costa, vino, arte urbano y una gastronomía que no deja de evolucionar. En Santiago, los visitantes pueden perderse entre barrios como Lastarria o Bellavista, donde el arte callejero, las librerías y los cafés conviven con la arquitectura moderna y los museos.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, el Cajón del Maipo, a solo una hora de la capital, ofrece aguas turquesas y montañas nevadas. Y más al sur, los valles vitivinícolas de Colchagua y Casablanca invitan a vivir experiencias en bodegas familiares y degustaciones guiadas por anfitriones locales.

La cercanía, las nuevas frecuencias aéreas y la variedad de propuestas han potenciado ese flujo. Chile atrae tanto a quienes buscan un fin de semana urbano como a los que planean una escapada gourmet o de naturaleza.

Santiago: una capital que se reinventa

Santiago registró más de 30 millones de búsquedas de alojamientos en Airbnb durante el primer semestre de 2025.

La capital chilena dejó atrás su imagen de ciudad de paso. Hoy es un punto de encuentro entre tradición y modernidad. En el centro histórico, los mercados como La Vega Central o El Persa Bio Bío ofrecen una muestra viva de su identidad popular. En el otro extremo, los nuevos cafés de especialidad, los rooftops y los espacios culturales hablan de una generación creativa que resignifica el ritmo urbano.

En la plataforma, se multiplican las experiencias guiadas por locales: talleres para crear joyas en plata en Réve, clases para aprender a preparar empanadas de pino, o recorridos de degustación gourmet por los barrios más emblemáticos.

Con su geografía alargada, Chile parece contener todas las estaciones. Desde las playas del norte con temperaturas constantes hasta los glaciares del sur, el país ofrece “verano todo el año”, como lo definen muchos anfitriones. Y eso, sumado a la hospitalidad y la seguridad, lo vuelve irresistible para los viajeros regionales.

Más que un destino, Chile es una experiencia que se multiplica: un país que se mira de frente a los Andes y que, sin perder su identidad, sigue creciendo.