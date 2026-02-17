Ni en Argentina ni en Chile: donde está el desierto que rompe todas las reglas y tiene más agua que arena

En Sudamérica se encuentra uno de los desiertos más extraño y que desafía todas las reglas del mundo por tener más agua que arena. Es un lugar que enamora a todos los turistas aventureros y que no se encuentra ni en Chile ni en Argentina.

Un desierto que rompe todas las reglas: dónde está

El desierto, considerado el más extraño del mundo, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y está ubicado en la región norte de Brasil. Se trata de Parque Nacional de los Lencois Maranhenses, su perímetro es de 270 kilómetros y comprende casi 160 mil hectáreas.

Los turistas quedan impactados con la belleza de este desierto. Es un bioma singular que ofrece una transformación en enero cuando las lluvias forman miles de lagunas temporales de agua dulce entre dunas de arena blanca. Si vas a conocerlo, las caminatas por estos sectores son un paseo obligado.

Parque Nacional de los Lencois Maranhenses

La razón principal por la que se forma este espectáculo es el clima. El Parque Nacional se caracteriza por tener un clima seco subhúmedo, con una temperatura promedio de 26°C, pero su particularidad es que posee dos estaciones: la de lluvias intensas de enero a julio y la seca, el resto del año.

Son las lluvias, que llegan a los 1600 milímetros anuales, las que hacen que se formen las lagunas que impresionan por su color claro, casi transparente.

El fenómeno es exclusivo de la zona debido a su transición ecológica entre los biomas de la Amazonia, la Caatinga y el Cerrado. Como no hay contaminantes ni sedimentos orgánicos, la transparencia del agua se mantiene y cuando recibe la luz del sol, el fondo arenoso le da a las lagunas variados tonos de colores.

Para llegar al Parque Nacional Lencois Maranhenses lo más práctico es tomar un vuelo desde Buenos Aires hacia Sao Luis, la capital del Estado de Maranhao. Una vez en el lugar, hay que continuar el viaje por tierra hasta Barreirinhas, que está a 250 kilómetros del parque.