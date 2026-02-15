¿Cuáles fueron los destinos más elegidos para Carnaval 2026? El ranking del finde largo que puso a la Patagonia en la cima

El feriado de Carnaval consolidó una tendencia de fuerte recuperación para el turismo interno, y la Patagonia se posicionó como una de las regiones con mejor desempeño.

Según los primeros relevamientos del Observatorio Argentino de Turismo, el movimiento en las rutas y aeropuertos hacia el sur fue incesante, con cifras que superaron las expectativas iniciales.

Neuquén: Villa Pehuenia y Traful a la cabeza

En la provincia de Neuquén, la cordillera volvió a ser el imán principal. Destinos como Villa Pehuenia y Villa Traful alcanzaron el 80% de ocupación, consolidándose como opciones de naturaleza y tranquilidad. Muy cerca se ubicaron Villa La Angostura y San Martín de los Andes, que mantuvieron un flujo constante de visitantes durante los cuatro días del fin de semana largo.

Más al sur, el balance fue todavía más contundente. Tierra del Fuego reportó un 90% de ocupación en hotelería de alta gama y alcanzó la ocupación total en el sector de alquileres temporarios, impulsada tanto por el turismo nacional como por el internacional.

El resto del país: Carnaval y Rock

Fuera de la región, el feriado se vivió con intensidad en otros focos estratégicos:

Córdoba: Recibió a 370.000 visitantes, con un 98% de reservas en el Valle de Punilla debido al impacto del Cosquín Rock .

Entre Ríos: Localidades como Gualeguay y Santa Elena alcanzaron el 100% de ocupación por los festejos de Carnaval.

Buenos Aires: Mar del Plata superó el 75%, mientras que la Capital Federal vivió su mejor Carnaval en cinco años con un 83% de reservas.

El éxito de la temporada se reflejó en el transporte. Aerolíneas Argentinas transportó a 220.000 pasajeros, mientras que las low-cost operaron con aviones al 90% de su capacidad. Además, se registró un incremento del 27% en la llegada de turistas desde Uruguay a través del servicio fluvial, subrayando el atractivo regional de Argentina.