Ni París, ni Roma: entre milongas y librerías, la ciudad más linda del mundo está en Argentina

Algo pasó en la National Gallery de Londres que dejó a los expertos en turismo con la boca abierta. No fue París, ni Tokio, ni la siempre ganadora Roma. El veredicto de los Wanderlust Reader Awards fue unánime y disruptivo: el mejor lugar del mundo para viajar ahora mismo está en Argentina.

¿Qué vieron más de 200.000 viajeros internacionales en Buenos Aires para ponerla en la cima del podio? La respuesta no está en los folletos tradicionales, sino en un fenómeno que mezcla mística, crisis y una explosión creativa sin precedentes.

La fórmula «oculta» del éxito de Buenos Aires para ser la ciudad más linda del mundo

Mientras otras capitales se vuelven predecibles, Buenos Aires se transformó en un organismo que respira tensión y arte. Las razones que sedujeron al mundo son casi magnéticas:

El enigma de las milongas: Lejos de los shows de luces, los extranjeros están obsesionados con los salones ocultos de los barrios, buscando la «verdadera» Argentina.

El boom de los «chefs de barrio»: La ciudad vive una revolución en sus cocinas que no se mide en estrellas Michelin, sino en filas interminables de jóvenes buscando sabores que no existen en Europa.

Cultura de supervivencia: Con 380 librerías y casi 300 teatros, la intensidad de la vida porteña es vista afuera como una «energía creativa» que no se encuentra en las capitales más ordenadas del norte.

Un triunfo contra todo pronóstico

Buenos Aires no solo ganó; arrasó. En el ranking, la ciudad argentina dejó atrás a gigantes como Estambul (la favorita europea) y se posicionó como el epicentro de las miradas para el 2026.

Desde la organización Visit Buenos Aires guardan el galardón como un tesoro. Saben que este premio no es solo por la arquitectura europea de la Recoleta, sino por la vibración única de una ciudad que nunca duerme y que, a pesar de todo, siempre encuentra la forma de deslumbrar.