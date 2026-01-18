Escapada de fin de semana cerca de Neuquén: acampe y aventura en el lago Ruca Choroy

Mabel salió de trabajar el viernes a las 14 y su amiga Lili la pasó a buscar. Ya tenía todo preparado: la carpa, las bolsas de dormir, un anafe, una conservadora llena y mucha ropa de abrigo. Se prepararon unos mates y emprendieron viaje por la Autovía Norte desde Neuquén capital.

La provincia alberga un sinfín de rincones paradisíacos y no hace falta esperar a tener vacaciones para disfrutarlos. Con un espíritu aventurero se puede pasar un gran fin de semana acampando a orillas del lago Ruca Choroy, a muy pocos kilómetros de distancia de Aluminé.

Cómo llegar hasta el lago Ruca Choroy cerca de Aluminé

Para llegar hasta allí hay que recorrer alrededor de 359 kilómetros, en un tiempo estimado de entre cinco y seis horas. Al salir desde la capital neuquina se debe tomar la Ruta 22 hasta Zapala y luego continuar por la Ruta Provincial 46. Allí comienzan a percibirse los paisajes cordilleranos como el Parque Nacional Laguna Blanca.

Mucha cautela al llegar a la Cuesta del Rahue. El camino de ripio regala puntos con vistas panorámicas imponentes, pero sus curvas y contracurvas, además de sus precipicios, pueden resultar peligrosas si no se conduce con precaución. Se recomienda sortear este trayecto del recorrido con la luz del día.

Siguiendo por la RP 46 hasta el empalme con la RP 23, se llega hasta Aluminé. Este es el último punto importante para abastecerse de combustible. Desde allí, hay que tomar la RP 18 hacia el oeste y continuar por 28 km hasta llegar al lago Ruca Choroy, dentro del Parque Lanín.

Las comunidades mapuches de la Cuenca del Ruca Choroy gestiona los dos únicos campings habilitados. El Camping Trempain, más organizado, dispone de proveeduría, baños completos y “dormis”, con tarifas que inician en $20.000 por adulto para acampe y $30.000 para “dormis”, incluyendo precios diferenciados para niños, jubilados y personas con discapacidad.

Solo hay dos campings habilitados en el lago Ruca Choroy. (Foto: Gentileza).

Para una inmersión más agreste, el Camping Calfiquitra brinda servicios esenciales como fogones y baños básicos, con un costo de $18.000 por adulto y descuentos para grupos específicos.

Con las carpas listas y las bolsas de dormir ya desplegadas, Mabel, Lili y un grupo de amigos se ponen en modo relax para disfrutar de un fin de semana en la montaña. Está prohibido hacer fuego por fuera de los fogones dispuestos para ello. La sequía y el riesgo extremo de incendio exigen ser muy cuidadoso: aunque esté permitido, tené siempre cerca un balde con agua por si acaso.

Por la noche, se puede contemplar un cielo estrellado a orillas del lago. Si prestás mucha atención te va a sorprender más de una estrella fugaz y alguna que otra luciérnaga. ¿El sonido de fondo? Las chicharras, algo de viento y una buena conversación.

En el día, al salir de la carpa te encontrarás con un bosque imponente de araucarias. Así, se combinan espacios repletos de sombra y otros despejados para secarse debajo del sol, luego de un refrescante chapuzón para iniciar la jornada.

El lago Ruca Choroy posee aguas cristalinas de un color entre celeste y azul, por momentos verdoso. Su temperatura agradable te invita a sumergirte, pero no esperes mucha profundidad, al menos no cerca de la costa. El momento se completa con un mate en la playa frente a la brisa que te acaricia la cara.

Trekking a la Laguna Verde: una pendiente empinada hacia el paraíso

Para el segundo día de acampe una buena alternativa es visitar la Laguna Verde. El sitio de turismo informa que se trata de un trekking de “dificultad media alta” de aproximadamente dos horas. Sin embargo, Mabel y sus amigos tardaron tres horas en llegar.

El cartel marca el inicio de la caminata a la Laguna Verde. (Gentileza).

Se anoticiaron en el Camping Calfiquitra, comenzaron a caminar bordeando el lago, cruzaron el arroyo Kalfiquitra y unos metros más adelante un puente precario, pero en algún momento se desorientaron. Continuaron por una huella hasta que retomaron el sendero principal.

Unos puntos amarillos te guían hasta la Laguna Verde. Si como Mabel te embarcás en la aventura, mentalizate que se trata de una subida “demasiado” empinada. Por momentos a Lili le costaba respirar y tenían que detenerse para descansar.

A las 11:50, finalmente llegaron. Las araucarias abrían paso al espejo de agua con tintes turquesa y verde, como su nombre lo anticipaba. “Qué bueno que vinimos”, celebraron las amigas. El paisaje compensó cada suspiro.

Aluminé, un destino a poco kilómetros de Neuquén: qué se puede hacer

Rafting y Kayak: Practicar rafting en el río Aluminé, famoso por sus rápidos y adecuado para diferentes niveles de experiencia. Explorar las aguas en kayak, tanto en el río como en lagos cercanos.

Pesca Deportiva: Pescar truchas arco iris y marrones en los ríos y lagos de la región.

Senderismo y Trekking: Realizar caminatas por el volcán Batea Mahuida. Explorar senderos en la Reserva Natural Urbana Quilque Lil para avistamiento de aves.

Cabalgatas: Participar en excursiones a caballo por paisajes montañosos y bosques de araucarias.

Actividades de Invierno: Disfrutar de esquí y snowboard en el centro de nieve Batea Mahuida. Pasear en trineo por las áreas nevadas.

Interacción Cultural: Visitar comunidades mapuches para aprender sobre su cultura y tradiciones. Participar en la Fiesta Nacional del Pehuén, que celebra la araucaria.

Gastronomía y Artesanías: Degustar la cocina mapuche, incluyendo platos tradicionales como el curanto. Comprar artesanías locales hechas por la comunidad mapuche.



Este listado ofrece una visión general de las actividades que se pueden disfrutar en Aluminé, cada una con su propio encanto y oportunidad de conexión con la naturaleza y la cultura local.