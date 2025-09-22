Ocho pueblos nominados a ser los más lindos del mundo y podés descubrir un fin de semana largo

Seclantás, Salta, ubicado en los Valles Calchaquíes, este pequeño pueblo rural se encuentra rodeado por las altas cumbres de la Precordillera de los Andes y es famoso por ser la “Cuna del Poncho Salteño”.

Viajar en los fines de semana largos del último tramo del año no solo significa cortar con la rutina: también es sumarse a un movimiento que impulsa la identidad cultural, el desarrollo local y la conservación de los paisajes. La Secretaría de Turismo seleccionó ocho pueblos para participar en la 5° edición de Best Tourism Villages, el reconocimiento global de ONU Turismo que se entregará en octubre.

Cada uno es único. Desde los atardeceres entre viñedos mendocinos hasta los safaris nocturnos en los Esteros del Iberá, estos lugares ofrecen experiencias que mezclan cultura, aventura y descanso. Escapadas ideales para quienes quieren viajar de manera consciente, apoyar a las comunidades y, de paso, llevarse recuerdos imborrables.

Estas son ideales porque cada uno con sus maravillas son escapadas que combinan:

Cultura.

Naturaleza.

Gastronomía.

Aventura.

Descanso.

Paisajes.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes

Un portal a los Esteros del Iberá. El clima templado de octubre es perfecto para paseos en lancha, avistaje de aves y safaris nocturnos. Por la noche, los comedores se llenan de chamamé en vivo y sabores litoraleños.

Colonia Carlos Pellegrini, la puerta de entrada a los Esteros del Iberá.

Famatina, La Rioja

La aventura se escribe en mayúsculas acá: trekking, montañismo y 4×4 entre paisajes que parecen de otro planeta. En noviembre, cuando el clima acompaña, la visita al histórico Cable-Carril de la mina La Mejicana es un viaje en el tiempo.

Maimará, Jujuy

Un clásico de la Quebrada de Humahuaca. Sus circuitos en bicicleta, el Museo Posta de Hornillos y las bodegas de altura invitan a una experiencia que combina cultura e identidad norteña con los colores del Hornocal como telón de fondo.

Maimará, en Jujuy, un pueblo que enamora con los colores de la Quebrada.

Saldungaray, Buenos Aires

Una escapada corta para diciembre: el verde de las sierras y el Parque Provincial Ernesto Tornquist invitan a desconectar. Además, las huellas del arquitecto Salamone sorprenden en este pueblo bonaerense que guarda historia y modernidad en equilibrio.

San Javier y Yacanto, Córdoba

En Traslasierra, el aire serrano invita a subir hasta el Cerro Champaquí, recorrer bodegas y perderse en caminatas al atardecer. Un destino para los fines de semana largos de fin de año, donde la naturaleza y la calma cordobesa se mezclan con buena gastronomía.

San Javier y Yacanto es un destino cordobés ideal para los amantes de la aventura y los caminos de Trekking. Foto: Agencia Noticias Argentinas – Córdoba Turismo.



Seclantás, Salta

El Camino de los Artesanos es la puerta de entrada a un mundo de telares y ponchos que guardan siglos de tradición. Octubre es ideal para caminar la Quebrada del Rincón y encontrarse con artesanos que hacen del tejido un arte vivo.

Uspallata, Mendoza

Montaña y cultura en dosis justas: el Cerro 7 Colores, las Bóvedas de Uspallata, el Puente del Inca y hasta un vuelo en globo convierten este destino en una aventura mendocina para agendar en cualquier finde largo.

Es un clásico mendocino que combina historia y aventura

Villa Elisa, Entre Ríos

Si lo que buscás es relajar, sus termas son un refugio para los días frescos de octubre y noviembre. Circuitos rurales, tranquilidad y calor entrerriano para cerrar el año con energía renovada.

Cada uno de estos ocho pueblos es mucho más que una postal: son comunidades vivas que hoy tienen reconocimiento internacional. Planear escapadas para los fines de semana largos de octubre, noviembre y diciembre es también elegir viajes con propósito: apoyar el turismo local, fortalecer identidades y llevarse experiencias auténticas.

Con información de Noticias Argentinas