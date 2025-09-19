Tren Patagónico lanzo la venta de pasajes para octubre para ir del mar a la montaña: precios y cómo comprar

Desde Viedma hasta Bariloche, el Tren Patagónico recorre paisajes que van de la costa atlántica a la cordillera, en un viaje que combina confort y panoramas únicos.

El Tren Patagónico vuelve a desplegar sus rieles en octubre, y la propuesta no es solo trasladarse de un punto a otro: es vivir la experiencia de unir el Atlántico con la cordillera en un mismo recorrido. Desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, los pasajeros atraviesan la inmensidad de la meseta, el horizonte abierto y los colores cambiantes del paisaje patagónico.

La formación contará con coches Pullman con butacas confortables, coches camarote, ideales para quienes buscan descansar en viaje, un coche comedor con menú regional, con opciones para celíacos y veganos. Un coche cine, con contenidos del INCAA y programación infantil. Dos bandejas automovileras, para trasladar vehículos de hasta 1,55 metros de altura. Conexión satelital a internet, un detalle que suma modernidad sin perder el encanto ferroviario.

Tarifas y beneficios

Los precios actualizados, disponibles en la web del Tren Patagónico, son:

Pullman residente: $65.500

Pullman no residente: $78.700

Camarote residente: $91.000

Camarote no residente: $110.000

Menores de 12 años: desde $64.000 (residente) y $77.000 (no residente).

Además, hay descuentos para residentes y jubilados, y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

El servicio cuenta con coche cine, programación infantil y conexión satelital, para que el viaje sea completo y entretenido para toda la familia.

Viajar con el auto: una opción práctica

Uno de los mayores atractivos es la bandeja automovilera: los pasajeros pueden llegar en auto a Viedma, subirlo al tren y luego recorrer Bariloche y la cordillera con su propio vehículo, sin sumar kilómetros de ruta. Una manera cómoda y segura de planificar vacaciones completas.

Cómo comprar pasajes

Pullman y Camarote: en estaciones (presencial o telefónicamente), en agencias habilitadas y a través de la plataforma online Plataforma 10.

Bandeja automovilera: únicamente en estaciones, de manera presencial o telefónica.

Viajar en el Tren Patagónico es volver a la tradición de los viajes en tren, pero con el confort del presente. Una invitación a mirar la Patagonia desde la ventanilla, con la cadencia del riel y el sabor de un viaje inolvidable.

Todo disponible en https://trenpatagonicosa.com.ar/