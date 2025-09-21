Villa La Angostura: un viaje entre montañas y deporte, con precios de temporada baja

Los tulipanes y los días largos: la primavera cambia la cara. Fotos Turismo Villa la Angostura.

En Villa La Angostura, la primavera no llega de golpe, se filtra en los detalles. Primero, un tulipán que se abre tímido en algún jardín. Después, el verde intenso del pasto que obliga a encender nuevamente las máquinas de cortar. Más tarde, la claridad que se alarga en los días, cuando amanece antes y el sol se despide más tarde detrás de los cerros. “Ya empezó a florecer la cordillera”, dice Ignacio Robert, secretario de Turismo, con la naturalidad de quien ve en cada brote un recordatorio de que la villa siempre tiene algo nuevo para mostrar.

El contraste con el invierno reciente es notorio. La nieve fue esquiva y el paisaje lució diferente, con menos blanco y más tonos apagados. La ocupación apenas alcanzó un 45%, unos cinco puntos por debajo del año anterior. La macroeconomía, el dólar y la menor cantidad de visitantes locales jugaron su parte.

“No fue un buen invierno”, reconoce Robert, pero lejos de lamentarse, señala que trabajan para que la rueda vuelva a girar. Todos los años, este es un buen momento por el movimiento de turistas chilenos por su Semana Patria y preparan una buena agenda para los próximos meses con un calendario cargado de propuestas.

Senderos en renovación, congresos científicos y propuestas gastronómicas, parte de la agenda.

Una de las joyas de la primavera son las sendas. Siempre abiertas, pero ahora en pleno proceso de renovación gracias a un plan de cooperación binacional con municipios de los Alpes franceses. La iniciativa contempla mejoras en la señalización y hasta el intercambio de embajadores deportivos. “Son pequeños detalles que hacen la diferencia, la idea es que estén diez puntos”, explica el secretario.

La prestigiosa revista National Geographic, en su sección Viajes, acaba de destacar a Villa La Angostura como uno de los lugares imperdibles del sur de Argentina y Chile para los amantes del trekking. El informe resalta el sendero que conduce al Bosque de los Arrayanes, ubicado en la península de Quetrihué.

Y a medida que llegan los días cálidos, los clásicos están ahí: las caminatas hacia la Cascada Inacayal, el Cerro Bayo o el Camino Viejo. Hay rutas para todos los niveles y energías, que en primavera se visten de contrastes, flores nuevas, lagos espejados y montañas.

National Geographic, acaba de elegir el sendero que conduce al Bosque de los Arrayanes.

Grandes eventos

Pero la villa no vive solo de naturaleza. De octubre a diciembre, la localidad se convertirá en un escenario vibrante de eventos deportivos y culturales que convocan tanto a vecinos como a visitantes de todo el mundo.

La primera semana de noviembre marca el regreso del K-42, la carrera de montaña que ya tiene más de dos décadas y que este año suma distancias de 10 km, 21 km y la maratón de 42 km. Apenas unos días después, el 18 de noviembre, las calles de la villa serán testigo del rugido de un tour de Ferrari organizado por la fábrica italiana, con clientes exclusivos que llegan para vivir la experiencia de conducir sus autos en la cordillera.

Las 1000 Millas Sport, un clásico que vuelve este año.

El 27 de noviembre, será el turno de las 1000 Millas Sport, la carrera mítica, con autos clásicos de primer nivel. Y como broche de oro, entre el 6 y el 12 de diciembre, vuelve El Cruce, una de las competencias de trail más importantes de Sudamérica, que reunirá a entre seis y siete mil corredores en distintas etapas. “Ese evento es gigante, y mueve muchísimo turismo”, resalta Robert.

Por todo esto, no es casual que una ley provincial haya declarado a Villa La Angostura capital neuquina del deporte de montaña: el calendario deportivo lo confirma.

Entre la Navidad y la cerveza

La villa también busca sumar identidad en fechas simbólicas. En diciembre, la avenida principal se vestirá de luces y adornos para convertir a Villa La Angostura en un destino navideño. “Queremos que, de a poco, se transforme en un ícono en esa fecha”, señala Ignacio.

Y si de celebraciones se trata, la agenda del 2026 arranca con todo. Marzo ya tiene fines de semana completos con competencias como el Desafío Arrayanes, la prueba de CrossFit organizada en el gimnasio Southland, la carrera de bicicletas Vértice Tour, una fecha del argentino de vela J24 en el lago Nahuel Huapi y, para Semana Santa, la Fiesta de la Cerveza.

El turismo deportivo no está solo. La villa también apuesta a posicionarse en el segmento de congresos y turismo de grupos. En noviembre, por ejemplo, recibirá a un congreso médico-científico. Serán 80 personas, no un número masivo, pero con impacto: muchos llegan en familia y generan movimiento.

Hay un público que nunca falta, los visitantes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. “Son quienes nos visitan todo el tiempo y sienten el lugar como propio”, destaca Robert. Para todos, el invierno fue corto, pero la primavera promete ser larga, vibrante y llena de movimiento.

Precios, reservas y Feria Internacional de Turismo