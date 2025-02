Ofertas para que la temporada de verano no se termine con la primera quincena de febrero

La temporada de verano en Las Grutas. Foto: Denis Martínez.

Las vacaciones de febrero apuntan a otro tipo de público. Gente mayor, parejas sin hijos o con niños pequeños y grupos de personas que salen a disfrutar. Como suele suceder, los precios durante febrero son algo más bajos que en enero y este verano, marcado por un dólar barato y el éxodo de muchos argentinos a Brasil y Uruguay, no es la excepción.

El secretario de Turismo de San Antonio Oeste, Nicolás Carassale, destacó que en Las Grutas los precios bajaron considerablemente. Hicieron un relevamiento y en el Puerto de San Antonio, se pueden conseguir departamentos por $30.000 por día y en Las Grutas para tres personas puede salir $40.000 y el mejor hotel frente al mar $100.000 para dos, cuando enero estaba a $140.000. También hay promociones, si estás más de tres noches te hacen descuentos.

Puerto Madryn ofrece promociones exclusivas y descuentos: Hoteles: Rayentray Grand Hotel: 20% off sobre tarifa mostrador. Rayentray Hostal: 20% off sobre tarifas mostrador. Hotel Tolosa: 30% off prepagando por transferencia bancaria. Hotel Península Valdés: 20% off en estadías de 4 noches o más. Hotel Tandil: 10% off en estadías de más de 3 noches. La Posada: Hasta 6 cuotas sin interés en compras mayores a $800.000. Hotel Dazzler by Wyndham: 3 cuotas sin interés reservando directo. Hotel Piren: Hasta 20% off por pago anticipado.

Hosterías y Hostels: Hostería Las Piedras: Hasta 20% off en estadías de 6 noches o más. El Gualicho: 10% off con mínimo de 3 noches. Complejos y Viviendas Turísticas: Grata HDF: 25% off en estadías de 4 noches. Duplex Patagonia: Hasta 15% off por pago en efectivo. Las Anemonas Centro: 10% off para estadías de 4 noches o más.

Descuentos en Excursiones y Agencias Almundo Franquicia Puerto Madryn: 10% off en alojamiento y excursiones. Punta Tombo Turismo: 15% off en excursiones terrestres. Den Dulk Viajes y Turismo: 20% off en excursiones regulares y trekking. Scuba Duba Buceo: 10% off en pagos al contado. Lobo Larsen: 15% off en snorkelling con lobos. Madryn a Vela: Promoción 3×2 abonando en efectivo y siguiendo en Instagram.

Además establecieron tarifas fijas hasta Semana Santa 2025: Algunas agencias anunciaron que mantendrán sus tarifas sin modificaciones hasta Semana Santa de 2025. Esta decisión ofrece mayor previsibilidad en los costos para quienes eligen el destino.

En la costa bonaerense

En la Costa Atlántica, se estima que los alquileres presentan una baja del 20% este mes con relación a enero. Y los gastronómicos suman promociones en restaurantes o rotiserías al estilo de los supermercados, 2×1, segunda al 50% y demás variantes similares.

Mar del Plata, uno de los destinos más populares para este verano 2025.

Los balnearios y las inmobiliarias lanzan promociones para tentar a los turistas y lograr extender la temporada de verano y además generar un mayor gasto por turista.

En Pinamar hay inmobiliarias con promociones con precios al 50% del valor de enero. En febrero por otra parte, se flexibilizan los días mínimos de reservas. En lo que respecta a las propiedades, los alquileres son de una semana. Pero en el caso de los departamentos con servicios hay un mínimo de tres días. Este tipo de unidades genera mucho movimiento, sobre todo, los fines de semana.

En los balnearios las promociones son un clásico. Los precios para alquilar una carpa por día tienen descuentos de hasta el 40% si se los compara con los valores de enero. Además hay promociones por semana y descuentos para quienes abonen en efectivo.

Por ejemplo en CR en Pinamar ofrecen 30% de descuento para todo el mes de febrero con seguro de lluvia. Es decir, le dan al turista un día más de carpa gratis en caso de mal tiempo. Además hay rebajas de hasta 40% y promociones en los refrigerios que ofrece el balneario.