Desde Neuquén y Río Negro le responden a Milei acerca de «la temporada que funcionó bárbaro»

«Mirá lo que fue la temporada: a pesar de los kirchneristas diciendo que era un fracaso, hay un nivel de ocupación enorme. Está funcionando bárbaro la temporada«, lanzó el presidente Javier Milei, durante la entrevista del canal TN, cuando le consultaron por la foto que lo muestra al secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, jugando al tenis.

«Cuando asumí, (Mauricio) Macri me aconsejó: ‘Descansá’. Es la parte que no me está saliendo porque me divierte trabajar», manifestó Milei. Ante la insistencia del periodista Jonhatan Viale por la imagen de Scioli, el mandatario continuó: «Le hace bien recrear su cabeza. Además, decime si no está funcionando su cartera: funciona a la perfección«.

Sobre la marcha de la temporada estival, el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, advirtió que «enero fue un gran mes en relación a lo que esperábamos por lo que se decía«, con un porcentaje de ocupación que superó el 80%. Sin embargo, la primera quincena de febrero apenas llegó al 78%.

«En enero, al ver las playas de la costa vacías y otros lugares llenos, como Brasil, nos dábamos más que satisfechos con buenos porcentajes de ocupación, por encima del 80% y picos del 85%», advirtió. Pero acotó que, en febrero, la apuesta por el público chileno no resultó como esperaban desde el municipio de Bariloche: «El cambio le resulta malo al chileno. Se ven patentes blancas, pero no el aluvión al que estábamos acostumbrados. Y eso que se invirtió mucho en promoción en Chile».

Bariloche arrancó febrero con un 70% de ocupación. Foto: Chino Leiva

Herrero destacó la presencia de turismo nacional que se refleja en la cantidad de vuelos con excelentes porcentajes de ocupación. «Pero lo cierto es que hay poca cantidad de gente en comparación con lo que esperábamos», dijo el funcionario municipal.

En El Bolsón, la ocupación alcanzó el 80% en enero. Las perspectivas eran buenas, pero el incendio que azotó la localidad el 30 de enero y que, hasta el momento, consumió 3.825 hectáreas, generó que los turistas abandonaran el destino y las reservas previstas para febrero fueran cayéndose poco a poco. Desde la Secretaría de Turismo advirtieron que realizarán un sondeo en los próximos días ya que esperaban que pase la emergencia. La mirada ahora está puesta en el fin de semana largo de Carnaval y Semana Santa.

En Las Grutas, los datos confirman los dichos del presidente. “En enero, según la Secretaría de Turismo de la Nación, Las Grutas y el Puerto de San Antonio, fueron el destino con más ocupación del país, lo cerramos con un 90% y el mes de febrero, cerramos la primera quincena con un 70% de ocupación, lo que es una buena cifra”, dijo el secretario de Turismo de San Antonio Oeste, Nicolás Carassale.

Se trata de un tipo de turismo variado, en cuanto a los consumos. Según información proveniente del Emprotur Las Grutas, que preside Carrasale, el sector privado, hotelero, extra hotelero, cámaras de comercio, agencias, náuticos sostienen que están trabajando muy bien.

“El movimiento se ve en la peatonal y también en los comercios. Creo que en ese sentido, fue una temporada beneficiosa, no solo en ocupación, sino también en lo económico”, dijo el secretario.

Para el fin de semana próximo hay buenos niveles de ocupación y buen clima toda la semana que es muy importante para el turismo en la playa. Además toca La Konga, el sábado, en un gran evento, que ya se está montando entre la Cuarta Bajada y el Casino en la costanera.

Bariloche arrancó febrero con un 70% de ocupación. Foto: Chino Leiva

Quedan por delante el 28 de febrero y 1 de marzo está la Fiesta de la marea y el fin de semana de Carnaval en el que las Grutas siempre está colmada y estiman un 100% de ocupación.

En Neuquén en líneas generales, en el resumen de los primeros 50 días de temporada, tomando parte de diciembre, enero y febrero, se registraron buenos números en cuanto a ocupación turística con un promedio provincial que rondó el 80% y un 70% en estos 15 días de febrero.

Sergio Sciacchitano, el presidente de Neuquentur destacó “con destinos que en febrero lo superaron como Villa La Angostura y Neuquén capital tuvieron un 75%, Aluminé 70%, el Alto Neuquén 75%, Traful 80%, San Martín de los Andes 70%. Y cuando hacemos un resumen en base a esos 50 días de temporada estamos un 10% arriba que el año pasado. Eso en términos de ocupación hotelera”, dijo Sciacchitano.

Hay que tener en cuenta que esos números, se obtienen en base a las 25.000 plazas habilitadas por la provincia. A lo que hay que sumar segundas residencias turísticas, alojamientos y áreas de acampe (unas 80.000 áreas), y reflejarán un impacto mayor.

Retracción en el consumo

Por su parte, el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, también reconoció que «la temporada viene mejor de lo que se esperaba en este contexto país». «En enero superamos el 70%, muy por debajo de las temporadas excepciones que veníamos teniendo. En la primera quincena de febrero, mantenemos ese 70%, con picos del 77%«, resumió.

El 70% de ese público es «turismo de cercanía» proveniente del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El resto proviene de Buenos Aires y el visitante internacional es de Chile.

Bariloche arrancó febrero con un 70% de ocupación. Foto: Chino Leiva

De todos modos, aclaró, «la ocupación hotelera no determina si una temporada es buena o no. Solo aporta datos de la llegada de gente«. Argumentó que «el consumo ha bajado mucho en los comercios, es irregular en lo que respecta a gastronomía y las agencias de viajes están en un tercio a lo que vendían temporadas anteriores».

«Estamos contentos porque la gente elige la cordillera neuquina, pero hubo una fuerte retracción en el consumo«, lamentó.

En este sentido Sergio Sciacchitano precisó: “Por lo general el turismo de verano es más gasolero y claramente en esta temporada se vivió eso. Un turista que trata de cuidar el peso, no salir tanto a consumir afuera, mucho alojamiento en cabañas”. Por otra parte en lo que es gasto, la última semana de diciembre, enero y lo que va de febrero en Neuquén, el impacto económico al turismo en la provincia es de 150 millones de dólares.

Motorizado por el turismo interno

María Inés Cola, miembro de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura, recordó que, en noviembre, las perspectivas para el verano no eran buenas: se esperaba un 70% de ocupación que terminó siendo del 80%. Lo mismo pasó en febrero. «Hubo una mejora sobre la marcha, aunque notamos un comportamiento diferente por parte de los pasajeros que reservan con menos anticipación. Van viendo a medida que surgen oportunidades; por eso, muchos establecimientos juegan con ofertas especiales y tarifas de último momento», expresó.

El hecho de mantener el 80% de ocupación en febrero se debe a la cercanía de La Angostura con Chile. «Nos vemos impactados por las vacaciones de los chilenos que son en febrero. También miramos a la región ya que fue positivo el turismo de cercanía. Los fines de semana tenemos mayor ocupación. Y notamos mayor cantidad de reservas en alojamientos de mayor categoría. Tiene lógica ya que la población que depende de un salario fijo encuentra más dificultades para viajar«, evaluó Cola.

Desde Neuquén Tur aseguran que la provincia ofrece una diversidad de productos, para diferentes segmentos. Además, tienen un relevamiento en proceso que ya indica que más del 30% de los turistas son neuquinos que recorren Neuquén, lo que esta fomentado por el programa Viaja Neuquén y los incentivos que estableció la provincia para el turismo.

“Fue una temporada con un leve incremento, y sabemos que hay otras provincias que no lo tuvieron, pero vemos que está apuntalada por el turismo interno. Lo que queda de la temporada marzo suele ser un mes con cierto movimiento con grupos, gente de la tercera edad, lo que hará que la temporada termine muy bien», dijo Sciacchitano y aclaró, que siempre teniendo en cuenta el contexto. «Seguramente si se compara con los número pos-pandemia se estará por debajo, pero con el contexto y la incertidumbre que había al inicio de la temporada es positivo».