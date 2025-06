Pescar, aprender y compartir: la Escuela Gratuita de Pesca con Mosca vuelve a Neuquén, cómo anotarte

Clases gratuitas de pesca con mosca desde este domingo. Fotos: Escuela Gratuita de Pesca con Mosca Pesca & Pasión.

Pescar no es sólo lanzar una línea al agua. Es observar, respetar y compartir. Ese espíritu guía a la Escuela Gratuita de Pesca con Mosca Pesca & Pasión, que este domingo 8 de junio retoma sus clases abiertas en el balneario Gatica de Neuquén capital. Un espacio pensado para que nadie se quede afuera, ni por falta de experiencia, ni por no tener equipo.

«Para este año tenemos preparado más equipamientos para los principiantes, que no tengan su equipo todavía. Las clases serán en dos horarios De 11 a 13 y de 14 a 16. Vamos a tener separados en grupos, para los distintos niveles de aprendizaje. Estaremos todos los domingos, hasta noviembre, donde se abre nuevamente la temporada de pesca en los ríos», explica Fabián Bello de la Comisión Directiva de la Escuela.

Para este domingo, el primero de muchos, habrá una introducción en los principios del lanzamiento. Destacaron que los interesados se pueden contactar para la inscripción gratuita al Whatsapp o ir directamente y serán bienvenidos.

Quienes no cuenten con equipos pueden ir igual, ya que les prestan para que nadie se quede afuera.

Una escuela nacida del sueño y la pasión

La iniciativa nació en plena pandemia, bajo el nombre “Atados en épocas de Covid-19”, como una forma de mantenerse conectados entre amantes de la pesca. Pero pronto el grupo tomó otro rumbo, impulsado por el sueño de Fabián Bello, carpintero de aluminio y pescador de alma, que propuso algo simple pero revolucionario: enseñar a pescar con mosca sin cobrar un peso.

Hoy, ese sueño es una realidad y ya lleva un camino recorrido. “El año pasado tuvimos la satisfacción de que muchas mujeres se sumaron a la propuesta de aprender a pescar con mosca, perdiendo el miedo a las críticas. Lo más lindo, es ver como se comparte cada domingo como si fuéramos una gran familia. Hay muchos adultos mayores, con sus nietos, padres, hijos, mujeres grandes, matrimonios. Es muy satisfactoria la experiencia», dice Bello.

Fomentan la camaradería, que cuando es alrededor de una pasión se va dando sola.

En las clases se mezclan todos y comparten el mismo entusiasmo.

La escuela enseña a lanzar y a elegir el equipo, pero también a devolver lo que se saca del agua. Es hacer llegar este deporte más que inclusivo, que nadie se quede afuera y puedan disfrutar de la naturaleza, un día de pesca, campamento, fogón. «Priorizamos el cuidado del medio ambiente, no matar animales, por que sí. No cortar árboles, no dejar la basura en cualquier lugar, respetar los reglamento de pesca según el lugar que visitemos», destacan.

Cada encuentro se transforma en un ritual. Clases, charlas, anécdotas, un asado compartido, y sobre todo, una comunidad que crece. La colaboración viene de todos lados: instructores que donan su tiempo, pescadores que enseñan, rifas para conseguir equipos. Y una misión que valoran: «que mejor herencia para nuestras futuras generaciones, que poder disfrutar de nuestros ríos y lagos de la naturaleza en todo su esplendor», lanza Fabián e invita a participar.

Pescar y devolver, es lo que recalcan desde la Comisión Directiva.

Cómo participar

No hace falta experiencia ni equipo: sólo ganas. Para anotarse o recibir más información, hay que comunicarse al 2995722481. Facobook: ESCUELA GRATUITA DE PESCA CON MOSCA PESCA&PASIÓN