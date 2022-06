Puerto Madryn: mientras filmaba este hermoso video de ballenas… le robaron la reposera

Como cada vez que llegan las ballenas a Puerto Madryn, Luis Pereyra aprontó el equipo de fotografía, el termo, el mate, la reposera y manejó 15 kilómetros hasta La Cantera, la playa donde la pendiente es profunda muy cerca de la orilla en Chubut y entonces los gigantes del océano quedan a apenas unos metros, una maravilla de la Patagonia que cada vez más locales y visitantes se acercan a disfrutar. Difícil resistir la tentación: los cetáceos están ahí nomas, se escucha nítida su respiración, el sonido que generan sus movimientos, esas piruetas difíciles de olvidar.

🐳 #QueBelleza



¡Llegaron las ballenas a #PuertoMadryn! #FoteroPatagonico preparó el equipo y manejó 15 kilómetros hasta La Cantera para tomar algunas fotos. Cuando se quiso acordar, le habían robado la reposera.



Mirá las ballenas 👇 pic.twitter.com/7yc87VlqNl — Diario Río Negro (@rionegrocomar) June 7, 2022

«Este fin de semana estuvo relindo, entre 14 y 15 grados, mucha gente de la zona paseando para disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza: la pandemia nos enseñó que no se dejan cosas pendientes. Cada vez que está lindo se ve mucha gente ahí. Y, chicos, muchas familias, antes no se veían tantas», cuenta Luis, que comparte sus fotos y sus videos como Fotero Patagónico en las redes, donde ya tiene más de 60 mil seguidores que le agradecen a diario esas imágenes.

El propio Luis lo explica así en su declaración de principios: «Fotear me pone bien y cuando tomo una imagen es para alguien que no pudo estar en ese instante«. Ahora, ya con nietos y retirado de su trabajo después de 36 años de actividad laboral en el canal de cable, tiene tiempo para dedicarse a lo que más le gusta. Llegó a la Patagonia en 1985 en busca de construir un futuro, un lugar en el mundo. Y lo consiguió.

Este fin de semana Luis estuvo en La Cantera y después publicó fotos y video que muy rápido sumaron miles de reproducciones y cientos de comentarios, como suele pasar.

Ballenas a metros de la orilla en La Cantera, a metros de la orilla. Fotero Patagónico.

Colegas de Luis siguiendo a las ballenas con sus lentes en la costa de Madryn. Fotero Patagónico.

Pero también publicó la foto de una silla playera. Y escribió esto: «Me devuelven la reposera? Alguien la levantó en la cantera». Y entonces los comentarios pasaron de los elogios al enojo. «¡Devolver la reposera a nuestro fotógrafo de lujo!», escribió por ejemplo Carmen Sosa sintetizando el espíritu general. «Me fui a caminar para sacar fotos y me confié. Me gustaría que me la devuelvan», dice Luis. Todavía no se le fue la bronca, pero ya volvió a caminar las playas con la cámara.