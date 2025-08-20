Puerto Madryn: promociones y descuentos para vivir la temporada de ballenas

Avistajes costeros y embarcados: la experiencia estrella de Puerto Madryn en temporada de ballenas.

En plena temporada de ballenas, Puerto Madryn redobla esfuerzos para atraer visitantes y facilitar el acceso a uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta. Hasta diciembre, el destino patagónico ofrece una batería de promociones y descuentos para que más viajeros puedan disfrutar de la magia del avistaje.

La propuesta surge de un trabajo conjunto entre el Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés. El objetivo: incentivar la llegada de turistas con beneficios que alcanzan alojamiento, gastronomía, comercios locales y actividades emblemáticas de la región.

Entre las experiencias destacadas, se incluyen tarifas reducidas en hoteles y hospedajes, rebajas en restaurantes, descuentos en tiendas de productos regionales y promociones en excursiones. Las salidas de avistaje de ballenas, ya sea desde la costa o embarcadas, el snorkel con lobos marinos y las inmersiones de buceo son parte de la lista que convierte a Madryn en la Capital Nacional del Buceo y en un destino único para el turismo de naturaleza.

Promociones en hoteles, restaurantes y comercios regionales hasta diciembre.

Toda la oferta de beneficios se encuentra centralizada en una landing page accesible a través del sitio oficial madryn.travel. Allí los visitantes pueden consultar las propuestas actualizadas y organizar su viaje con mayor comodidad.

Un punto destacado es el acuerdo con JetSmart, que ofrece hasta un 30% de descuento en pasajes aéreos entre Buenos Aires y Trelew. El beneficio estará vigente hasta el 8 de diciembre y permite utilizar los boletos hasta junio de 2026, una oportunidad para planificar escapadas en cualquier momento del año.

Puerto Madryn es la puerta de entrada a Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad, donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión. Ballenas francas, pingüinos, lobos y elefantes marinos, delfines y orcas se convierten en anfitriones de un viaje inolvidable. A la experiencia de fauna se suma una amplia agenda cultural, gastronómica y científica, que completa la propuesta de un destino cada vez más elegido por viajeros de todo el mundo.