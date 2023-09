Puerto Madryn: una mujer en una tabla de SUP ahuyentó a una ballena con su cría

Una mujer que practicaba «stand up paddle», deporte que consiste en desplazarse de pie sobre una tabla al impulso de un remo, ahuyentó a una ballena y su cría en la zona de Punta Cuevas, al sur de la ciudad chubutense Puerto Madryn, en aguas del Golfo Nuevo. ¿Qué enseñaron los antecedentes y qué dice la legislación sobre estos casos?

El episodio, que fue retratado, fue confirmado por Leoní Gaffet, presidenta de la Guía de Turismo del Chubut, quien relató a Télam: «Yo estaba con dos turistas extranjeros y vimos cómo literalmente se arrima la tabla a la ballena con su cría, la que por reacción pone al resguardo al pequeño y ambos se alejan del lugar espantados».

«Esa situación no la vi solamente yo, pues éramos muchos lo que estábamos en el lugar aprovechando las buenas condiciones, y había más ejemplares de ballenas porque esta es la temporada alta y la población está al máximo», detalló.

Foto: Maxi Jonas (Télam).

Se estima que la mujer formaba parte del contingente de «supeadores» que se dieron cita en Puerto Madryn para participar de un encuentro de la especialidad que se realizó el fin de semana, lo que no estuvo exento de controversias.

Ocurre que el evento deportivo, que concentró a por lo menos 70 supeadores, se realizó en un momento de extrema fragilidad para las ballenas, cuya población está a pleno, por lo que se prohíbe interactuar con los ejemplares.

Antecedentes de tablas de SUP y ballenas que dejaron una enseñanza

La primera vez que se escuchó hablar de la interacción de una ballena con una tabla, fue cuando el inolvidable video filmado en Puerto Madryn por el fotógrafo Maxi Jonas el 31 de agosto del 2021 ganó miles de reproducciones en las redes y dio la vuelta al mundo.

En ese momento, las imágenes, fueron tomadas por un drone que le prestaron a Maxi y casualmente vio la escena. Analía tampoco esperaba que eso suceda. Nadie estaba ni persiguiendo al animal, ni intentando hacer una toma mundial.

Pero el año pasado, una pareja de kayakistas mostró a través de Tik Tok el momento en el que fueron rodeados por un grupo de ballenas mientras remaban en Puerto Madryn, el video fue furor, pero recibieron una multa por hacerlo.

Desde Prefectura explicaron que los kayakistas eran locales y no podían no saber que eso no se hace. Las imágenes terminaron siendo una prueba de una contravención, porque está prohibido por la legislación vigente, ya que la normativa indica que «nadie se puede aproximar a menos de 100 metros de las ballenas».

Paolo, uno de los protagonistas, después de pagar la multa, hace unos meses salió a explicar en las redes. «En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a las ballenas. Yo me enteré después que subí el video a redes sociales, porque Prefectura me inició un sumario».

El joven aclaró que hay que evitar esos acercamientos porque si bien son inofensivas, y son mansas, la seguridad no está garantizada. «También está bueno para que las personas que se meten a andar en kayak, stand up y demás, sepan que no lo deben hacer. Un movimiento de la ballena me hubiese lastimado», dijo Paolo.

A partir del video, quedó claro que el respeto por la naturaleza está por sobre todos los clics.