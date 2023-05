Se filmó remando con las ballenas en Puerto Madryn y aprendió algo importante

Mariana y Paolo la mañana del 31 de agosto del 2022, en un día en el que el mar estaba sin oleaje en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn salieron a remar en la tabla de stand up y grabaron un video en el que se observa cómo se le acercan tres ballenas. Por estos días, el video volvió a hacerse viral, y lo importante es que salga a flote la enseñanza que dejó ese encuentro. Por eso, uno de sus protagonistas aclaró que «está prohibido».

Mientras las reproducciones del video, volvieron a tomar impulso, Paolo salió a explicar en las redes. «En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a las ballenas. Yo me enteré después que subí el video a redes sociales, porque Prefectura me inició un sumario».

El joven aclaró que hay que evitar esos acercamientos porque si bien son inofensivas, y son mansas, la seguridad no está garantizada.

«También está bueno para que las personas que se meten a andar en kayak, stand up y demás, sepan que no lo deben hacer. Un movimiento de la ballena me hubiese lastimado», dijo Paolo.

A partir del video, quedó claro que el respeto por la naturaleza está por sobre todos los clics. Por esos días el Prefecto Mayor Finelli precisaba que el video donde se observa a los jóvenes navegando cerca de las ballenas es la prueba de una contravención, porque eso está prohibido por la legislación vigente. La normativa indica que «nadie se puede aproximar a menos de 100 metros de las ballenas».

Paolo también contó que le ofrecieron dinero para comprarle las imágenes y no aceptó: «El video no está en venta. No pienso lucrar con un momento que me regaló el universo, fue una maravilla y se viralizó sin querer. Lo mantengo porque amo a Puerto Madryn y quiero que todos vengan a conocer a las ballenas. Pasó hace un año, más de 200 canales del mundo lo quisieron comprar, yo lo único que quiero es que conozcan».

Ballena Franca Austral, reina de Península Valdés

La ballena franca austral (Eubalaena australis), es la especie que cada año arriba a Península Valdés. Este animal llega a pesar en su estado adulto 23.000 kilos.

El jefe naval, en esos días aseguró: «Hay un peligro latente para los que hacen la actividad porque cualquier movimiento de las ballenas puede transformarse en una tragedia» y agregó, que «los únicos que están autorizados para aproximarse a las ballenas son las embarcaciones habilitadas para hacer avistamiento» como ocurre en Puerto Pirámides.

«Lo que parece ser muy simpático representa un peligro latente para la seguridad de quien navega y también para el medio natural porque después de todo es la llegada de un elemento extraño, en este caso una tabla o un kayak, que se aproxima a un animal que nadie puede asegurar cómo reacciona» explicó Finelli.