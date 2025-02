Recorrer la Patagonia en motorhome: cuánto cuesta alquilar en Argentina y consejos para un viaje libre

Viajar en motorhome, una tendencia creciente en Argentina. Foto archivo.

Un viaje en motorhome por la Patagonia no es solo un desplazamiento de un punto a otro: es una forma de vida sobre ruedas, un manifiesto de libertad que se escribe en cada kilómetro recorrido. No se trata solo de llegar, sino de habitar el camino: amanecer con el sol filtrándose por la ventana frente a una playa solitaria, cocinar en medio del camino y dejar que el silencio hable, compartir la noche bajo las estrellas con otros viajeros en un camping improvisado o perderse, en total soledad.

Viajar en motorhome es desafiar el itinerario rígido, desprenderse de las reservas y las planificaciones minuciosas. Cada día puede empezar sin certezas y terminar con una postal inesperada. Es la posibilidad de detenerse cuando el paisaje lo exige, de seguir cuando el cuerpo lo pide, de hacer del vehículo un hogar.

La pandemia marcó un punto de inflexión en la manera de viajar. En un mundo donde el distanciamiento social se convirtió en norma, el motorhome emergió como una opción segura. Pero el fenómeno no se desvaneció con el fin de las restricciones: la sensación de independencia y conexión con la naturaleza que ofrece esta modalidad de viaje se arraigó en quienes la experimentaron. Hoy, más personas se animan a probarla, al menos una vez en la vida.

Las unidades tienen todas las comodidades.

En países como Estados Unidos, España o Nueva Zelanda esta práctica está consolidada y cuenta con una infraestructura adecuada, y en Argentina está en un proceso de rápido crecimiento. En Europa, grandes supermercados y campings están preparados para recibir motorhomes, ofreciendo servicios de abastecimiento de agua potable y desagüe de aguas grises y negras. En Argentina, estos espacios comienzan a aparecer con varias iniciativas que ofrecen descargas sanitarias, energía eléctrica y agua potable de manera gratuita.

El interés creciente por esta forma de viajar impulsó también el mercado de alquiler de motorhomes en el país. Existen cinco categorías principales: compactos, medianos, grandes, campers y de lujo. Los modelos compactos, montados sobre chasis como el de una Renault Kangoo, se destacan por su economía y versatilidad, permitiendo recorrer cualquier camino sin restricciones. Son ideales para dos personas y representan la puerta de entrada a este estilo de viaje.

Viajar en motorhome, una tendencia creciente en Argentina. Foto archivo.

Cuánto sale alquilar un Motorhome para recorrer la Patagonia

Muchos turistas nacionales o extranjeros llegan a las ciudades más importantes de la Patagonia con la decisión tomada de alquilar un motorhome para recorrerla y explorarla al máximo. Hay opciones de unidades para 2, 3, 4 y hasta 6 personas y también casillas rodantes de tiro que cuestan unos 70 dólares al día.

En una empresa de Buenos Aires, para los turistas que deseen emprender el viaje desde allí ofrece: unidades para dos/cuatro personas (ideal parejas con hijos) con un alquiler diario 185 dólares por día con 200 km incluidos por día, más un seguro diario de 20 dólares.

También es posible visitar Chile entrando y saliendo cuantas veces deseen. Ello requiere de 350 dólares

adicionales (por país) en concepto de trámite de aduana y extensión del seguro. La garantía que debe dejar es de 2000 dólares cash una copia de su tarjeta de crédito que te devuelven al finalizar el viaje

Si desean llegar a Bariloche, en un vuelo y alquilar un motorhome mediano, las empresas ofrecen entrega y devolución en aeropuerto.

Una con baulera trasera inferior, puerta de entrada ubicada en el lateral, paneles solares, una cama matrimonial y una individual arriba de la matrimonial, mueble bajo mesada. Cubiertos, platos, tazas y vasos, heladera, cocina embutida de dos hornallas en acero inoxidable TV led 24”, baterías, instalación completa para agua fría-caliente y desagotes, sabanas, juegos de toallas y toallón, bien completa, tiene un valor por total de 2600 dólares 07 días con km libre, total en pesos $2.787.200.

Y se ofrecen elementos extras como entrega fuera de hora 50 dólares, permiso a Chile 100 dólares, silla de Bebé 50 por estadía, bicicleta plegable USS 50. Para que puedas alquilar te piden que seas mayor de 21 años, tengas licencia de conducir en vigencia acorde al vehículo. Y 2000 dólares billete en garantía que serán devueltos el día de la devolución del vehículo.