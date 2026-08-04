Vacaciones de invierno: la Patagonia fue el destino favorito, más turistas y escapadas cortas

Bariloche volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país y lideró una temporada marcada por el atractivo de la nieve. Foto: gentileza

Las vacaciones de invierno cerraron con un balance positivo para el turismo argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el receso escolar viajaron 4,6 millones de personas, entre turistas nacionales y extranjeros, lo que representa un incremento del 5,9% respecto de la temporada anterior. El movimiento generó un impacto económico de 2,12 billones de pesos, un 2,5% superior al registrado en 2025 si se lo mide a valores constantes.

Del total de viajeros, 4,2 millones fueron turistas argentinos, mientras que otros 400.000 llegaron desde el exterior para recorrer distintos destinos del país. El resultado se complementa con otro dato alentador para el sector: durante el primer semestre de 2026 ingresaron 3,1 millones de turistas internacionales, el mayor registro de los últimos años. Según datos del INDEC, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, una cifra récord para ese segmento en los últimos 25 años.

El movimiento también quedó reflejado en los niveles de ocupación hotelera. De acuerdo con el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), los principales destinos registraron una intensa actividad durante las semanas del receso. San Carlos de Bariloche volvió a ubicarse entre las ciudades más elegidas, junto con la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. A su vez, localidades como Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, San Rafael, Malargüe, Esteros del Iberá, Ushuaia e Iguazú superaron el 80% de ocupación.

La Patagonia fue uno de los grandes motores de las vacaciones de invierno, con altos niveles de ocupación y una intensa llegada de visitantes.

El crecimiento también se sintió en el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas informó que durante julio registró 510.136 reservas para vuelos de cabotaje, un 9% más que en el mismo período del año pasado. La mayor conectividad permitió sostener la llegada de visitantes a los principales centros turísticos, especialmente aquellos vinculados a la nieve y a las actividades de naturaleza.

Más allá de los números, el invierno dejó en evidencia un cambio en los hábitos de viaje. El informe señala que continuó la tendencia a realizar reservas de último momento, una práctica cada vez más frecuente entre los viajeros argentinos. También crecieron los itinerarios que combinaron dos o más destinos durante una misma escapada y las estadías de menor duración, una estrategia para optimizar el presupuesto sin resignar la experiencia de viajar.

Con estos resultados, el turismo vuelve a consolidarse como uno de los motores de las economías regionales en temporada baja. Mientras Bariloche reafirma su liderazgo como destino invernal y la nieve sigue siendo uno de los grandes atractivos del país, los datos muestran que las escapadas continúan ocupando un lugar prioritario en la agenda de los argentinos, incluso en un escenario de consumo más medido.

Las nevadas impulsaron un repunte del turismo en Villa La Angostura.

Patagonia

La Patagonia volvió a consolidarse como una de las regiones más elegidas para el turismo de invierno. En Río Negro, San Carlos de Bariloche registró una ocupación de 85 % y Las Grutas de 70 %. Mientras que en Tierra del Fuego, Ushuaia alcanzó 84 %.

La Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que “que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad”.

Por su parte, el Director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó: “El trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y la calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año”.

En Neuquén, los destinos de nieve fueron los más elegidos: Villa Pehuenia registró una ocupación de 85 %, Caviahue del 80 % y San Martín de los Andes superó el 60 %. Por su parte, Chubut promedió una ocupación provincial de 50 %. Durante el período, más de 120 mil turistas recorrieron los distintos destinos provinciales, generando alrededor de 350 mil pernoctes y un consumo turístico superior a los 115 mil millones de pesos.

Como complemento de la temporada, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) mantiene beneficios para impulsar el turismo de cercanía. Ofrece hasta 12 cuotas sin interés en centros de esquí y alquiler de equipos con Tarjeta Confiable, además de seis cuotas con tarjetas Visa y Mastercard. También hay opciones de financiación en alojamientos y promociones en combustible, con descuentos de hasta el 25% y reintegros de hasta 12.000 pesos en días seleccionados.

Resto del país

Buenos Aires. La segunda quincena de julio impulsó la actividad turística con el inicio del receso escolar. Tandil alcanzó una ocupación del 55%, la Comarca Serrana de Tornquist llegó al 50% y Pinamar y Mar del Plata promediaron el 35%, con mejores niveles los fines de semana. La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 594.000 turistas y registró una ocupación hotelera promedio del 70%, con picos del 77%.

Córdoba. La provincia promedió un 70% de ocupación. Se destacaron La Cumbrecita (85% a 90%), Villa Carlos Paz (80%), Villa General Belgrano (75% a 80%) y Alta Gracia, con picos del 80%.

Cuyo. Mendoza alcanzó entre 72% y 75% de ocupación y recibió más de 400.000 turistas. Malargüe lideró con picos del 90%, seguida por Potrerillos (85%), San Rafael y el Gran Mendoza (75%). San Juan promedió el 70%, con Valle Fértil (90%) y Calingasta (80%) como destinos más elegidos, mientras que San Luis rondó el 55%.

Litoral. Misiones y Corrientes registraron buenos resultados, con ocupaciones provinciales cercanas al 70% y destacados desempeños en Puerto Iguazú (más del 80%, con picos del 95%) y los Esteros del Iberá (70%, con máximos del 80%). Santa Fe promedió el 51% y Entre Ríos el 30%, aunque Colón llegó al 60% durante los fines de semana.

Norte. Fue una de las regiones con mejores números. Jujuy promedió un 85% de ocupación y la Quebrada de Humahuaca alcanzó el 90%. Santiago del Estero también llegó al 90%, con ocupación plena en las semanas centrales de julio. Catamarca registró un 70%, Tucumán tuvo picos del 89% en Yerba Buena y Monteros, mientras que Salta recibió más de 267.000 turistas, con ocupaciones cercanas al 70% y máximos del 80% en la capital. La Rioja promedió el 65%, con picos del 80% en sus principales destinos.