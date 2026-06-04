“En Río Negro tenemos todo”: la provincia llevó su invierno a Buenos Aires y mostró que es mucho más que nieve

El gobernador Alberto Weretilneck, el secretario de Turismo de la Nación Daniel Scioli encabezaron el lanzamiento de la temporada de invierno.

Hubo vino del valle en las copas, quesos y fiambres artesanales en las tablas, trucha y pescados de mar. Y nieve artificial cayendo en un pasillo, humedad y ruidos de bosque en un recinto cerrado, pantallas interactivas que completaban la ilusión de estar habitando esos ambientes. Río Negro montó este miércoles en el Estudio U. House de Buenos Aires una versión en miniatura de sí misma: cordillera, estepa, valle y mar en una experiencia continuada. Así fue el lanzamiento de la temporada de invierno 2026. Y ese fue, también, su argumento central.

El mensaje de fondo fue deliberado: Río Negro es más que nieve. Y aunque Bariloche siga siendo, como dijo el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, “el buque insignia”, la provincia tiene muchísimo más para proyectar hacia dentro y fuera del país.

Diego Piquín, director ejecutivo de la ATUR, lo explicó de este modo: “Dicen que hacen falta muchas vidas para visitar todos los paisajes. En Río Negro tenemos todo”. Piquín fue el encargado de abrir la jornada y lo hizo con un tono que mezclaba balance y entusiasmo: “Tenemos mucha expectativa, muchas ansias y muchísimo trabajo por hacer”.

La oferta invernal de Río Negro arranca en la región andina, con Bariloche como epicentro, con el Cerro Catedral, pero donde El Bolsón y Dina Huapi ganan protagonismo propio. El Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, llega a esta temporada con novedades concretas: 17 cañones para producción de nieve de cultivo, una nueva telesilla cuádruple en obra y la extensión del sector de principiantes en la base.

El lanzamiento de la temporada de invierno 2026 buscó condensar la identidad rionegrina en una experiencia sensorial que combinó gastronomía, naturaleza y tecnología.

«Estamos muy emocionados de anunciar las novedades para el invierno 2026, que forma parte de nuestra filosofía de mejora continua de la montaña”, dijo a Río Negro Julián Rudolph, director de montaña de Laderas Cerro Perito Moreno. El centro también lanzó la llamada Promo Mundial: quienes compren su pase esta temporada podrán esquiar gratis en 2027 si Argentina clasifica. Dina Huapi, en tanto, se consolida como puerta de entrada al corredor cordillerano.

Hacia el este, el Golfo San Matías ofrece entre junio y octubre uno de los espectáculos de fauna marina más accesibles del país. Desde Las Grutas y San Antonio Este salen excursiones para avistar ballenas francas australes, delfines, lobos marinos y orcas, bajo protocolos de turismo responsable. La Reserva Provincial Punta Bermeja alberga una de las colonias de lobos marinos más importantes de Argentina.

En los valles, General Roca, Cipolletti y Villa Regina concentran la oferta de enoturismo regional, con bodegas y circuitos productivos que combinan gastronomía y paisaje. Y en la estepa, los recorridos incluyen turismo rural, sitios paleontológicos y el mítico Tren Patagónico, que une la cordillera con el Atlántico atravesando algunos de los paisajes más vastos de la Patagonia.

“Molestar lo menos posible

”El gobernador Alberto Weretilneck planteó que están llevando a cabo un cambio de paradigma en la gestión turística, con el Estado corriéndose para que el sector privado ocupe el espacio central. “Soy un convencido de que el gobierno tiene que molestar lo menos posible”, dijo. Como contraparte, el gobierno se encarga de distribuir parte de lo recaudado en ingresos brutos para el financiamiento de políticas turísticas, infraestructura y planificación, con ATUR como organismo técnico y ejecutor, comandado por privados.

Para Weretilneck la apuesta tiene nombre propio: “Identidad”. Paisajes, calidez, gastronomía. “El objetivo es que lo que e produce en Río Negro esté en todas las mesas de cada rincón de la provincia”, señaló. Y cerró con proyección: “Vamos a tener la mejor temporada de invierno de los últimos años”.

Walter Cortés, intendente de Bariloche, le aportó una cuota de desparpajo al evento y también, por qué no, de picardía. Defendió las (virales) intervenciones sobre la Costanera del lago Nahuel Huapi e insistió: “No puede ser que sea la única ciudad que tiene un lago hermoso, que todo el mundo viene a ver, y nosotros lo tapamos con pinos”.

Cortés aprovechó la oportunidad para anunciar que antes de fin de año Bariloche sumará una nueva excursión a la Isla Huemul, poniendo en valor el Puerto San Carlos y fortaleciendo la conectividad lacustre desde el centro de la ciudad.

Pero el momento más resonante de su intervención se produjo cuando el intendente eligió la plataforma para elevar un reclamo directo. Con Scioli en la sala, Cortés puso sobre la mesa uno de los puntos débiles del destino. “Del otro lado de la Cordillera, en Chile, hay un millón de personas que quieren visitarnos, pero tenemos un problema grande con la Aduana. Está en condiciones deplorables. El impacto es tremendo. Uno ve cómo tienen todo del otro lado (por Chile). Tenemos que mejorarla, Daniel”, dijo, dirigiéndose directamente al secretario de Turismo de la Nación.

De alguna forma, el pedido resume una tensión que recorre a todo el sector: las promesas de conectividad histórica chocan con una infraestructura que todavía tiene deudas pendientes. Cortés fue tajante en relación a la importancia de la industria turística para su ciudad: “Nosotros no tenemos otra alternativa laboral. Lo único que tenemos es el turismo. Queremos hacer una promoción total de Bariloche”, cerró.

El buque insignia y los cañones apuntan a Brasil

Daniel Scioli llegó con datos y con entusiasmo. Apenas comenzó su discurso, atacó a una de las principales críticas que sobrevuelan en el sector: con este precio del dólar, se hace muy costoso para los turistas del exterior visitar el país. “Argentina no está cara. Argentina es un destino valioso, de vanguardia”, afirmó. Y apuntó al mercado que más le interesa en este momento: “Todos los cañones a Brasil. Se los digo todos los días a mi equipo del Instituto de Promoción Turística (Inprotur). Estamos recibiendo cada vez más familias brasileñas”.

Los números del turismo internacional le dan razón: según el último informe del Sistema de Información Turística de la Argentina, el turismo receptivo creció 11,9% interanual en abril, con Brasil encabezando el ranking de visitantes con casi 100 mil viajes en un solo mes y un alza del 22,5% respecto al año anterior. Los estadounidenses, por su parte, crecieron 35,2%. Del otro lado del mostrador, la cantidad de argentinos que viajan al exterior se ralentizó y cayó 13,1%.

Scioli destacó que Bariloche va camino a tener “una conectividad aérea histórica” e indicó que la provincia (y el país) tiene lo que el mundo está buscando. “Lo que demanda el mundo es turismo de naturaleza; nosotros lo tenemos”, resumió.

También abordó un tema sensible: el inicio de una nueva etapa para los Parques Nacionales, con desregulaciones orientadas a ampliar el uso turístico. “Antes no se podía tocar nada. Estamos avanzando para hacer lo que decía el Perito Moreno: los parques son para uso y disfrute de la familia”.