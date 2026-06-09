Ver el Mundial desde las alturas: el Cerro Otto se suma a la fiebre futbolera con descuentos en Bariloche

Con motivo de la llegada del Mundial, el Complejo Teleférico Cerro Otto lanza su atractiva «Promo Mundialista», invitando a todos a disfrutar de los primeros partidos del torneo rodeados de belleza.

A más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, con vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi, los cerros que rodean Bariloche y los bosques de la cordillera, el Mundial de Fútbol también tendrá su escenario en las alturas. El Complejo Teleférico Cerro Otto presentó una promoción especial para acompañar el inicio del torneo y sumar una experiencia diferente a quienes visiten la ciudad durante junio.

Bajo el nombre de «Promo Mundialista», la iniciativa estará vigente entre el 13 y el 30 de junio y busca unir dos pasiones que suelen movilizar a miles de personas: los viajes y el fútbol.

La propuesta incluye beneficios tanto para turistas como para residentes de Río Negro. Quienes visiten Bariloche podrán acceder a un descuento del 50% para el segundo integrante del grupo, mientras que los residentes rionegrinos podrán ingresar con menores de hasta 12 años sin cargo.

La idea es que visitantes y locales puedan disfrutar de los primeros encuentros de la Copa del Mundo en un entorno privilegiado, rodeados por algunos de los paisajes más característicos de la Patagonia andina. Entre los partidos destacados aparece el encuentro de la Selección Argentina frente a Austria, previsto para el 22 de junio.

Bariloche en el top de los destinos elegidos.

El teleférico permite ascender hasta la cumbre del cerro y acceder a una serie de atractivos que convierten la visita en mucho más que un paseo panorámico. El ticket incluye el traslado ida y vuelta desde el centro de Bariloche en los colectivos propios del complejo, el ascenso y descenso en teleférico y el acceso a la tradicional confitería giratoria.

También forman parte de la experiencia el patio panorámico con plaza de juegos infantiles, las terrazas y decks de observación, las caminatas guiadas y el puente colgante. Uno de los espacios más visitados es la galería de arte que exhibe réplicas exactas de tres obras emblemáticas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, La Piedad y Moisés.

Para quienes buscan sumar adrenalina, el complejo ofrece además actividades opcionales como palestra y tirolesa, además de espacios dedicados a la fotografía y al merchandising para llevarse un recuerdo de la visita.

Cuánto sale ir al Teleférico Cerro Otto

Actualmente, el valor de la entrada general es de 60.000 pesos, mientras que los residentes de Bariloche, los mayores de 65 años y otros grupos contemplados acceden a tarifas diferenciales de 30.000 pesos.

Los tickets pueden adquirirse en los puntos de venta ubicados en San Martín e Independencia, Mitre y Villegas, y también en la base del complejo, sobre avenida Pioneros, kilómetro 5. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10 a 16.30, sujeto a las condiciones climáticas.

Desde el complejo también invitan a seguir de cerca las novedades vinculadas a la llegada de la nieve. Con las primeras nevadas importantes podrían habilitarse algunas de las actividades más esperadas del invierno, como las pistas de trineos y las caminatas con raquetas, dos propuestas que cada temporada atraen a familias y visitantes que buscan disfrutar la montaña desde otra perspectiva.