Río Negro apuesta al Mundial 2026: te regala vacaciones por cada gol de la Selección Argentina

Mientras millones de argentinos vuelven a ilusionarse con la posibilidad de una nueva conquista mundialista, Río Negro decidió sumar un incentivo extra para seguir cada partido de la Selección. La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) lanzó una campaña promocional inédita que transformará cada gol de la Scaloneta en una oportunidad para viajar por la provincia.

La propuesta lleva el lema «Esta vez ilusionate con las 4 estrellas» y tiene una mecánica tan simple como atractiva: por cada gol que convierta Argentina durante el Mundial de la FIFA 2026 se agregará un nuevo premio al sorteo final. La única condición es que los tantos se produzcan durante el juego; las definiciones por penales no serán contabilizadas.

Cada premio consistirá en una estadía de cuatro días y tres noches para dos personas, acompañada por distintas experiencias turísticas que permitirán conocer algunos de los paisajes más representativos de Río Negro. La iniciativa busca mostrar la diversidad de una provincia que reúne montañas, estepa, valles productivos y mar en un mismo territorio.

Las Grutas y la Costa Atlántica rionegrina ofrecen playas, aguas transparentes y una de las faunas marinas más ricas del país.

Los paquetes estarán distribuidos entre las cuatro grandes regiones turísticas rionegrinas. En la Cordillera aparecen destinos como Bariloche y El Bolsón; en la Costa Atlántica sobresalen Las Grutas y el Golfo San Matías; en el Valle se combinan rutas productivas, gastronomía y turismo del vino; mientras que la Estepa ofrece experiencias vinculadas a la naturaleza, la historia y la cultura patagónica.

Participar es gratuito y no requiere realizar ninguna compra. Los interesados deberán seguir la cuenta oficial de Instagram @rionegroturismo, comentar la publicación de la campaña mencionando a la persona con la que les gustaría viajar y compartir el contenido en sus historias.

La campaña ya está en marcha y permanecerá vigente hasta el 20 de julio de 2026. Una vez finalizada la participación de Argentina en la Copa del Mundo, se contabilizará la cantidad total de goles convertidos y se realizará el sorteo entre quienes hayan cumplido todos los requisitos.

La inmensidad de la estepa rionegrina invita a descubrir pequeños pueblos, historia ferroviaria y paisajes que parecen infinitos.

Así, cada festejo de la Selección podrá tener un premio adicional. Porque esta vez, además de soñar con una nueva estrella para el fútbol argentino, también habrá quienes puedan empezar a planificar unas vacaciones en alguno de los rincones más atractivos de la Patagonia.