Tres amigas y un inolvidable trekking de otoño al refugio Hielo Azul en El Bolsón

Después de tanto planificar finalmente nuestra subida a la montaña se iba materializando. Romi viajó desde Buenos Aires, esó implicó un taxi, un avión y un auto de alquiler en Bariloche para llegar a su casa de El Bolsón, cansada pero feliz. Ana y yo la esperábamos, rogando que el clima acompañara.

Sin saberlo encontramos el día perfecto, sin nubes, fresco y con poca gente. No era la primera vez que subíamos, pero sí era la primera vez juntas, una especie de estreno de amistad en la montaña.

Selfie. La foto de Ana Angelino junto a Romi y Romina camino al refugio Hielo Azul en El Bolsón

Antes del mediodía y sin demasiado equipaje en nuestras espaldas más que una pequeña mochila empezamos la subida desde la Confluencia (ríos Azul y Blanco) rumbo al refugio Hielo Azul.



Luego de cruzar las pasarelas del río Blanco y el río Azul iniciamos la subida por el camino troncal hasta la bifurcación, continuando por el camino a mano izquierda hacia el refugio Natación.



Los primeros 5 – 6 km transcurrieron por un empedrado en subida constante, sin cauces de agua, con poca sombra y mucha paciencia.



Arroyo Teno. Fotos de Romina Hansen.

La subida casi culmina en el mirador, donde aprovechamos para hacer un pequeño descanso y tomar algunas fotos del valle situado a la izquierda.



Terminado lo más duro del trayecto nos adentramos en un bosque de lengas, ñires y otras especies autóctonas teñidas de otoño. Empezaba algo de lo que fuimos a buscar.



El bosque encendió nuestros sentidos, no lográbamos dar más de diez pasos sin una exclamación de asombro de alguna de nosotras.



Cada una fue aportando historias, trajimos personas y momentos a ese camino, nos invadió la emoción, la tristeza y la felicidad. Pudimos unir alguna de esas historias, la montaña nos acercaba más allá del presente.



Sin darnos cuenta llegamos a la laguna Dengue, faltaba poco, tomamos unas fotos y seguimos el corto trayecto hacia el refugio.



Llegamos!!! El cansancio opacado por la alegría de estar ahí.



Paisajes de otoño en la Comarca Andina. Fotos de Romina Hansen.

Lucas, Lila, Mauro, Ceci y Luciano nos sorprendieron con un banquete al que no pudimos resistirnos, GRACIAS.

Pasamos la tarde tiradas en la pampita al lado del Arroyo Teno, solo nos movíamos para perseguir los rayos del sol que se iba escondiendo atrás de la montaña. No necesitamos del silencio.



Cuando la luz se esfumó decidimos armar nuestro espacio para dormir en el refugio y planear la cena, una pizza casera riquísima especialidad de la casa.

La noche nos entregó miles de estrellas, y el silencio del sueño.

Nos levantamos temprano, mateamos, agradecimos a los refugieros y comenzamos a bajar, nuestra próxima parada era la laguna Natación.

Laguna Natación. Foto: Federico Magri.

El sendero fue corto pero intenso, sabíamos que después era solo bajada, eso nos animaba a llegar. Encontramos el refugio Natación cerrado, solo unas fotos y seguimos.

El sol nos acompañaba nuevamente, bajamos con tranquilidad, alentando a los que subían. Habíamos planeado un almuerzo en confluencia, el esfuerzo lo merecía.

Comimos sabiendo que nuestra escapada llegaba a su fin, nos sentíamos felices y así nos lo dijimos. La montaña, el bosque, la amistad nos habían llenado.

Romi y Ana en un alto de la caminata. Fotos de Romina Hansen.

Lo que hay que saber para hacer el trekking

La completa información que aporta El Bolsón Trekking.

Ubicación del refugio. Sobre el cerro Hielo Azul, junto al arroyo Teno que baja desde el glaciar. Coordenadas: 41º53’18.97’’S, 71º38’21.39’’W / -41.888602, -71.639275

Tiempo de trekking. De 4 a 6 horas desde Wharton. Solo habilitado el acceso por Wharton. (Por Doña Rosa / Hue Nain/ pozón El Paraíso no habilitado por Pasarela cerrada.) Distancia 13 KM

Altitud del refugio: 1300 msnm

Características y servicios. El refugio Hielo Azul tiene sus plazas limitadas El refugio cuenta con colchones pero igualmente es necesario llevar bolsa de dormir. Para quienes duerman en el refugio el precio incluye el uso de cocina y ducha.

Los refugieros recomiendan que al acampar y llevar calentador y vajilla propia, sin olvidar fundamentalmente tu carpa y bolsa de dormir. Esta área es amplia y cuenta con mesas y fogones individuales para cocinar, no es necesario hacer reserva previa.

Refugio Hielo Azul. Foto: Federico Magri.

El refugio Hielo Azul cuenta con servicio de duchas con agua caliente (horarios limitados), letrina, baño y sigue ofreciendo amplio menú de cocina: pan, dulces, cerveza casera, pizzas, entre otros. También cuenta con una pequeña despensa de artículos de primera necesidad.

Tarifa temporada 2023

Pernocte (incluye uso de cocina, vajilla ducha): $ 5000 (Llevar Bolsa de Dormir)

Acampe (ducha se cobra aparte): $ 2000

Ducha:$ 500

Uso del Refugio: $500

Se abona a partir de los 12 años.

Todos los precios son por día y por persona.

Contacto: Instagram: @refugio_hielo_azul / hieloazulelbolson@gmail.com / www.refugiohieloazul.com.ar

Lo primero es pasar por la Oficina de turismo de El Bolsón, que está enfrente de la Plaza Pagano. Allí te darán todas las explicaciones para ir en colectivo o en auto hacia al estacionamiento desde donde comienza el sendero y te pedirán que te registres en la página web del ANPRALE. Esto es una medida de seguridad en caso de que ocurra algún problema durante el trekking, o algún familiar necesite saber para qué lugar hiciste tu salida.

Con toda la información en mano, es hora de empezar la caminata. Si vas en auto, desde la Oficina de Montaña tenés que tomar la ruta 40 hacia el norte y girar hacia Mallín Ahogado, en dirección a la Chacra de Wharton, y si es en colectivo saldrás desde la Plaza pagano en el horario que te indiquen en la oficina.

Antes de decidir hacer este trekking, tenés que tener en cuenta que es exigente y se necesita tener un buen estado físico. El recorrido completo es de unos 24km (ida y vuelta) y puede llegar a ser una mala experiencia si no estás preparado.

La Chacra de Wharton está a 17 km del centro de El Bolsón. El viaje hasta ahí es en su mayoría por camino asfaltado, excepto los últimos 2 km que son de camino de tierra (en buen estado). Una vez allí, podés dejar tu coche en un estacionamiento pago de los 3 que hay, para luego comenzar la caminata.

No tenés que preocuparte por perderte, ya que el camino está bien marcado y señalizado con carteles. Poco después de comenzar a caminar, encontrarás una bajada empinada que es la parte más difícil del regreso.

Al inicio del sendero se encontrarán con la oficina de medio ambiente, lugar donde deben registrarse y anunciar el destino al que se dirigen. El camino, ancho y fácil de transitar, por estar preparado para que circulen Peatones, ciclistas, cuatriciclos y caballos, está señalizado durante todo el recorrido, por lo que es casi imposible perderse.

Este camino se comparte con la red troncal de refugios, (pero eso lo dejaremos para mas adelante.)Después de descender unos 40 minutos caminando, llegarás a la confluencia, ahí encontrarás un lugar llamado The Gaucho Beer, que ofrece comidas y bebidas que se sirven en mesas de madera al lado del río.

Desde allí, el sendero te llevará a dos pasarelas: la primera del Río Blanco y la segunda del Río Azul. Después de cruzarlas, empieza la verdadera aventura. Es muy importante en este lugar abastecerse de agua para el trayecto. (1 litro por persona)

Unos 45 minutos más adelante se encontrarán con la bifurcación que los llevará hacia la izquierda camino hacia la Laguna Natación y el Cerro Hielo Azul .

Después de tomar el desvío a la izquierda, el sendero te llevará a través de un bosque de cipreses radales y un hermoso lengal lleno de colores rojizos.

Aquí podrás observar una gran variedad de aves, como el impresionante carpintero gigante. A lo largo de la caminata, encontrarás varios puntos panorámicos desde donde podrás disfrutar de vistas espectaculares del Paraje de Mallín Ahogado y el valle de El Bolsón.

Despues de 3 hs Horas de Caminata aprox. En una bifurcación, podrás elegir avanzar hacia la derecha en dirección al Refugio Natación, que se encuentra a unos 15 minutos de distancia, o continuar hacia la izquierda hasta el Refugio Hielo Azul, que se encuentra a 30 minutos más de caminata.

Si decides tomar el camino hacia el refugio Natación, ( se encuentra cerrado hasta la primavera) pasarás por un mallín de altura y llegarás a la laguna Natación, ubicada en un contrafrente del Cerro Hielo Azul. Desde allí, podrás explorar varios atractivos como el Anfiteatro, una formación rocosa en semicírculo que ofrece impresionantes vistas de los saltos de agua en época de deshielo.

También puedes tomar el sendero que bordea la laguna Natación y recorrer todo su perímetro, disfrutando de la belleza del entorno y su avifauna.

Si buscas una vista panorámica de la laguna, puedes ascender a un mirador ubicado a una hora de caminata. Para los más aventureros, la cumbre del Cerro Hielo Azul ofrece un emocionante desafío, a través de un sendero en ascenso de aproximadamente tres horas.

Desde allí, podrás disfrutar de vistas impresionantes del glaciar Hielo Azul, el valle del Río Azul, los volcanes Osorno y Puntiagudo en Chile, el Tres Picos, el Tronador y otros picos del área natural protegida.

Continuando el circuito en dirección al Refugio Hielo Azul, atravesarás el lengal, bordeando una pequeña laguna y cruzando una rústica pasarela de troncos sobre el río Teno. Finalmente, el sendero te llevará al Refugio Hielo Azul, donde podrás descansar y disfrutar de las vistas panorámicas de los alrededores. Este circuito es una experiencia de senderismo emocionante y única que no te puedes perder.

Paseos desde el refugio

Glaciar Hielo Azul: el camino para acceder al mirador del glaciar está señalizado y puede realizarse en el día.

Cumbre del Hielo: únicamente para personas con mucha experiencia, se puede ir por el glaciar (se necesita equipo técnico) y sino dando la vuelta por el Lago Natación, caminata larga que lleva todo el día ir y volver.

Cumbre Barda Negra: un poco más fácil que la cumbre del Hielo, igualmente se necesita experiencia ya que el camino no está señalizado.

Se puede pasar por el Refugio natación a visitar el logar, en esta época se encuentra cerrado, solo es desviarse del camino que nos lleva al Refugio Hielo Azul unos 15 minutos.

El refugio permanecerá Abierto hasta finales de Mayo excepto que las condiciones climatológicas no lo permitan, si se adelante el cierra, se informara por las redes sociales.

Consejos para una salida a la montana

1. Primeros auxilios. Es importante estar formado en la práctica de las maniobras de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y en primeros auxilios. Estos cursos se pueden realizar en la Cruz Roja Argentina.

2. Preparate físicamente. Sea cual sea la dificultad, la altitud de la montaña o la duración del recorrido, hay que estar en forma físicamente para poder disfrutar nuestra salida. Si sos una persona sedentaria, no es recomendable que empieces con una salida muy exigente o larga. Acordate de empezar a caminar temprano.

Refugio La Tronconada. Foto: Federico Magri / El Bolsón Trekking.

3. Al consultar la previsión meteorológica para la zona y la fecha de la salida es recomendable hacerlo con más de una fuente para estar seguro.

4. Mantené el material y el botiquín en perfectas condiciones. No olvides meter en tu mochila una linterna y el botiquín de primeros auxilios completo y en condiciones.

5. Nunca vayas solo. Aunque la preparación técnica, física y del equipo debe ser individual porque cada montañista debe tener su propio equipo, las salidas no deben hacerse nunca sin compañía. Un simple esguince puede ser un gran problema, imaginate otros problemas más serios lo riesgosos para la salud que pueden ser.

.

6. No te separes del grupo.

7. Avisa que salís y a dónde salís. Además de planificar bien el recorrido que se va a hacer, avisar siempre a alguien que no vaya con vos y además dejarlo asentado en la oficina de montaña.

8. Hidratate y alimentate durante la salida. El agua o alguna bebida para deportistas, junto con frutos secos, no pueden faltar en tu mochila, ya que tu cuerpo necesita recuperarse del esfuerzo físico que hagas.

9. Renunciar no es una derrota. Lo más importante es volver a casa, por lo que si en algún momento no te sentís con las fuerzas para seguir, te lesionaste, el tiempo empeora mucho o estás demorando más de lo pensado y se va hacer de noche, no lo dudes y pega la vuelta; la montaña seguirá ahí.

10. Divertite. La montaña a nivel amateur, el trekking o pasar un día al aire libre no deja de ser una actividad de diversión pensada para pasarla bien y disfrutar, así que esa debe ser tu meta principal. Y no olvidés volver con tu basura!

Calzados para un trekking seguro

Hay una gran variedad de calzados para la práctica del trekking, casi tanta como terrenos y tipos de trekking.

Como la seguridad es lo primero a tener en cuenta, no recomendamos salir a caminar con un calzado que nunca antes hayamos usado. La adaptación podría causar ampollas y malestar al no haber experimentado el contacto antes con el material. Otros tres consejos:

1. Protección. Cuando andamos por la montaña, es fácil recibir o dar golpes a piedras, raíces, etc. Por eso, el calzado debería en lo posible, ser un poco más rígido. Las zapatillas para este tipo de actividad están reforzadas con una puntera de goma para proteger nuestros dedos, lo mismo en el talón. Un detalle también importante es el tobillo: recomendamos el uso de botitas que lo protejan aportándole mayor contención.

2. Estabilidad y agarre. El objetivo del calzado también es el de estabilizarnos, ya que en la naturaleza y terrenos de montaña es muy fácil pisar mal, por ser muy irregulares. La suela cumple esta función y también amortigua nuestros pies ante la mayor presión en caso de llevar mucho peso. Sería ideal que la suela sea antideslizante y con tacos, dentro de lo que tengamos la más firme posible, ya que es la que ejerce de barrera protectora y evita que nos hagamos daño. Una zapatilla blanda -por ejemplo, de running- nos causará muchas molestias en zonas duras, con piedras, aristas, etc.

3. Transpiración y respiración. Debemos ir secos, cómodos, evitar sobrecalentamientos. Y para eso necesitamos que el calzado transpire. Además, debemos ir protegidos. No solo de lluvia o nieve; en la montaña hay barro, charcos, o la simple humedad de la vegetación. El calzado con membrana (gore-tex) soluciona este problema, ya que permite al pie transpirar a la vez que es impermeable. Así que, si habitualmente transitamos por zonas cálidas, poco húmedas, por sendas y zonas con poca dificultad, podemos elegir modelos con menor resistencia y sin membrana. Para los demás casos insistimos: laseguridad y la protección, siempre por delante de otros factores.

Qué ropa llevar: el sistema de tres capas

El sistema de las tres capas sirve para todo el año, obvio reforzando el abrigo. Quien desarrolle actividad al aire libre en condiciones desfavorables necesita resguardarse. Con el objetivo de estar calentitos y secos, claves a tener en cuenta.

Protección: que la lluvia, la nieve, el viento, no penetre desde el exterior mojándonos y enfriándonos.

Evacuación del sudor: a pesar de las bajas temperaturas que podemos encontrar en la montaña, debido a la fuerte actividad, la transpiración nos puede empapar. Si esa humedad no se evacua, al detenernos sufriremos un enfriamiento súbito que nos puede traer serios problemas.

Retención del calor corporal: lo que genera calor es el cuerpo, no la ropa. La ropa tiene que evitar que se pierda. La mejor manera y más práctica es la técnica de las tres capas: la que mantiene el cuerpo seco, la que mantiene el calor y la que lo protege de los factores externos.

Para entender la mejor manera de vestirse en la montaña explicaremos la técnica capas de cebolla.

¿En qué consiste? Es el uso de varias prendas de ropa en diferentes capas, para resguardarte del frío, en vez de utilizar solo una “gruesa” que te puede estorbar, pesar o no permitir regular tu temperatura según la actividad. Lo que sucede es que al superponer prendas, se forman entre las capas cámaras de aire que te aíslan del frío. Ésta técnica está compuesta por tres capas: una en contacto directo con la piel, una o varias capas aislantes, y una capa exterior. Pero el punto no está únicamente en la cantidad sino en la correcta distribución de las capas de ropa. Aquí nuestras sugerencias:

Primera capa: es la más interna y la que va pegada al cuerpo, su función es mantener al mismo seco eliminando el exceso de humedad. Por eso la primera capa recomendamos que sea ropa de interior térmica y transpirable, lo más pegada al cuerpo posible. Algunos materiales que podemos recomendar para cumplir esta función son la lana merino o sintética.

Segunda capa: mantiene el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas. Es importante que ésta prenda también sea transpirable. La tela más común que encontramos en ésta segunda capa son los buzos o camperas polar. En el caso de estar expuestos a muy bajas temperaturas es común utilizar una capa adicional, como podría ser una campera con relleno de duvet o sintético, o cualquier prenda que podamos colocar sobre la anterior sin que nos limite en los movimientos.

Tercera capa: funciona como aislante de factores externos: sea lluvia, viento o nieve. Aquí se encuentran las camperas y pantalones con propiedades “waterproof” y cortavientos, es decir, resistentes al agua (impermeables) y al viento.

¿Tenés pensado dormir en carpa?

Acampar en la montaña durante el otoño puede ser una experiencia emocionante, pero también requiere una buena preparación para mantenerse seguro y cómodo. Una de las cosas más importantes que los mochileros deben tener en cuenta al planificar su viaje es el tipo de carpa, aislante y bolsa de dormir que deben llevar. A continuación, te daré algunas recomendaciones para que tus lectores estén bien preparados para su aventura en el Cerro Hielo Azul.

Carpa:

La elección de una carpa adecuada dependerá en gran medida de la cantidad de personas que vayan a utilizarla, así como del clima y la temporada. Para acampar en el otoño en la montaña, es recomendable llevar una carpa de 3 o 4 estaciones. Estas carpas suelen tener una construcción más robusta y están diseñadas para soportar vientos fuertes, lluvia y temperaturas más frías. Asegúrate de elegir una carpa que tenga una buena ventilación para evitar la condensación dentro de la carpa.

Bolsa de dormir:

La elección de la bolsa de dormir adecuada es crucial para mantenerse caliente y cómodo durante la noche. En el otoño, las temperaturas pueden ser muy frías en la montaña, por lo que es importante elegir una bolsa de dormir que tenga una buena calificación de temperatura. Las bolsas de dormir de 3 o 4 estaciones son ideales para el clima fresco del otoño, y se recomienda elegir una bolsa de dormir que tenga una calificación de temperatura de al menos -10°C (Confort) para mantenerse caliente en las noches más frías. También es importante considerar el tamaño y el peso de la bolsa de dormir para asegurarse de que se pueda empacar y transportar fácilmente.

Aislante

El aislante es otro elemento importante que los mochileros deben tener en cuenta al acampar en la montaña en otoño. El aislante se coloca debajo de la bolsa de dormir para proporcionar una capa adicional de aislamiento térmico y para evitar la pérdida de calor corporal hacia el suelo frío. Los aislantes pueden ser de diferentes materiales, es recomendable llevar un aislante que tenga un buen nivel de aislamiento térmico. Los aislantes de espuma son una buena opción ya que son ligeros, duraderos y proporcionan una buena protección contra el frío. También es importante considerar el tamaño y el peso del aislante, ya que deben ser lo suficientemente compactos y fáciles de transportar.

En resumen, para acampar en otoño en la montaña, es importante llevar un aislante de de buena calidad para protegerse del frío y garantizar una noche de sueño cómoda.!

Recordemos que el trekking no es solo deporte, también es viaje, conocimiento, autoconocimiento y sobre todo, una experiencia que nos conecta con los secretos que brinda la naturaleza en estado puro.

El caminante ama y respeta la naturaleza, y cuida en que su paso por esos caminos solo queden las efímeras huellas de sus pisadas.