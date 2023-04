Tres destinos para pasar el finde largo en la cordillera sin importar la nieve o la lluvia

El fin de semana largo por el día del trabajador no es prometedor en cuanto a condiciones climáticas. Es que el otoño no solo es sinónimo de colores radiantes en la cordillera, también de lluvias y nevadas. Eso puede limitar las actividades al aire libre, pero hay muchas cosas emocionantes para hacer cuando el clima no acompaña.

Según advirtió AIC, en la zona de cordillera (Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y zonas cercanas), las condiciones desmejoran desde hoy con el ingreso de aire frío y húmedo, lluvias y nevadas. Períodos ventosos con ráfagas fuertes, superando los 90 kilómetros por hora. Se registrarán allí lluvias de intensidad moderada a fuerte durante el sábado, con nevadas débiles a moderadas; el domingo lluvias y nevadas débiles.

Desde ayer, se desarrolla el Enbhiga un gran evento gastronómico que une Argentina y Chile. Del lado argentino, la apertura fue en Junín de los Andes como primer escenario donde se cocina, visitan chacras, fundos productivos, bodegas, fábricas, centro de producción orgánicos. Mañana la movida gira hacia La Angostura y el domingo termina todo en el hotel Alto Traful, en villa Traful.

Junín de los Andes

La localidad mas antigua de la provincia del Neuquén, recostada sobre la margen derecha del Río Chimehuín, invita a descansar, pescar, correr o pasar el día en contacto con la naturaleza.

Si el día no está lindo, no te podés perder de visitar cada sitio donde se hace presente la espiritualidad y la fe. Por un lado, en el parque escultórico Via Christi se puede apreciar la interculturalidad con las estatuas talladas por el escultor Carlos Santana. También podés ir al Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña.

Pesca en el Chimehuin: Este río, que nace en el lago Huechulafquen y pasa por la ciudad de Junín de los Andes, es conocido por pescadores de mosca de todo el mundo y este es el último fin de semana para pescar antes del cierre de la temporada de pesca.

Expertos se reúnen cada temporada para dar con especies exóticas como la trucha arco iris, marrón, fontinalis y salmón encerrado. En sus 53 kilómetros, hasta su confluencia con el río Collón Cura, ofrece las mejores posibilidades en cuanto a tamaño y calidad de esas especies.

San Martín de los Andes: Merienda en la Casa de Té Arrayán

En San Martín, un día feo se puede visitar el Museo de los Primeros Pobladores, el Salón Municipal de Exposiciones y también realizar un interesante City Tour en un bus londinense. Además sugerimos realizar excursiones cortas, como por ejemplo a los miradores, y en especial a la casa de Te Arrayán.

Como conserva una de las fachadas más antiguas de San Martín, en 1995, Arrayán fue declarada patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, y deberías pasar a conocerla y probar las delicias que preparan, mientras mirás el paisaje.

Desde un punto alto en el paisaje sanmartinense, una casa de troncos y un exquisito té servido a la europea trasladan hacia los albores de este pueblo de montaña.

La casa de Té Arrayán está en un lugar privilegiado, tiene una vista inigualable del lago Lácar que se disfruta aún más mientras se degusta una merienda típica, con uno de los tantos blends de té hechos por la sommelier Ornella Aristizábal, hija de Pablo Aristizábal, propietario actual del lugar.

No te pierdas el tradicional Afternoon Tea de estilo inglés, se presenta en una torre de tres pisos, respetando las recetas originales que permiten disfrutar de una completa experiencia de degustación de las mejores especialidades de la casa.

Salida en mountain bike: Hay una experiencia para los más aventureros: hacer bicicleta de montaña y hacer actividades de día completo, en lugares únicos a los que solo se llega en bici. La ciudad tiene dos bike parks, uno en el Cerro Chapelco y el otro es un privado dentro del Parque Nacional Lanín.

Hay más de 150 senderos, opciones de distinta distancia o dificultad y se puede hacer en otoño e invierno.

Villa la Angostura

Villa La Angostura tiene galerías en su calle principal con una gran variedad de locales, todo techado, para que los turistas puedan comprar los mejores recuerdos de sus vacaciones en este paseo. Los locales de la calle principal tienen una galería que permite a los turistas caminar por la vereda sin mojarse con la lluvia en estos días feos y seguir disfrutando de las vidrieras y los hermosos productos locales.

Foto: Archivo.

Se puede salir a recorrer museos y galerías de arte. Son un destino imperdible para aquellos que buscan exposiciones de artistas locales y nacionales. Una opción es el Museo Histórico Municipal de Villa La Angostura, dedicado a la difusión del Patrimonio Histórico- cultural y natural de la localidad y la región. Y para acompañar los días grises, si se busca una experiencia gastronómica, se puede probar la cerveza artesanal de la región, con sabores únicos y perfectos para la ocasión.

Consejos para manejar con lluvia

– Los neumáticos son uno de los principales componentes del auto, los únicos que adhieren a la superficie e influyen en la seguridad de sus ocupantes. Cuando la lluvia te sorprende en pleno viaje por un sector de asfalto mojado, se deben evitar las maniobras bruscas y la velocidad se debe reducir en forma paulatina para seguir la marcha a una velocidad relativamente media o lenta.

– En caso de lluvia torrencial y un tráfico denso, algunos especialistas recomiendan no detenerse en la banquina. En esas condiciones, la visibilidad no es la adecuada y a veces se puede perder la demarcación de la cinta asfáltica, lo que genera riesgos para el que detiene su marcha como para el que transita en el mismo sentido.

– Se aconseja transitar con neumáticos cuya profundidad en el dibujo no sea menor a 1,6 milímetros; revisar la presión de los mismos, variable sujeta a la carga que lleva el vehículo, superficie a transitar, como así también condición climática al momento del viaje.

– Evitá manejar sola/o y de noche: El paisaje neuquino se disfruta más con la luz solar y así evitará los múltiples riesgos de las horas nocturnas. La visibilidad se reduce considerablemente cuando llueve o hay viento, por lo que deberá disminuir la velocidad.