Tulipanes Patagonia ya abrió sus puertas: cómo y cuándo ir a visitar esta maravilla de Trevelin

El campo de tulipanes de Trevelin estará abierto hasta el 7 de noviembre. Foto IG: Tulipanes Patagonia.

Cada año, cuando los primeros rayos de sol anuncian la primavera, Trevelin se convierte en un cuadro viviente. El Campo de Tulipanes ya comenzó a florecer y con él regresan los visitantes, las cámaras de fotos y las ganas de perderse entre los surcos de color que se abren paso frente a la cordillera.

“Ya empezó la floración en una parte del predio, aunque todavía falta para llegar a la plenitud”, contó Juan Carlos Ledesma, creador del emprendimiento agroturístico que convirtió su campo en uno de los atractivos más esperados del sur. En total, más de 60 variedades de tulipanes, narcisos y jacintos se despliegan a lo largo de las hectáreas que cada octubre se transforman en un mar de tonos intensos.

Este año, el predio suma novedades. Entre ellas, un dome desmontable que funcionará como espacio de descanso o refugio en días de viento, y nuevos canteros floridos en el camino que va desde el ingreso hasta el corazón del campo.

Aunque la apertura comenzó el 7 de octubre, el mejor momento para disfrutar los tulipanes en todo su esplendor será entre el 15 y el 30 de octubre. En esos días, la floración alcanza su punto máximo y la paleta de colores se funde con el cielo patagónico.

Durante la visita se puede recorrer el campo, disfrutar de la confitería con repostería galesa, visitar la feria de artesanos y participar en actividades culturales con música en vivo. Y para los más aventureros, el vuelo en globo aerostático es una propuesta imperdible: permite sobrevolar el campo y ver desde el aire la inmensidad de los tulipanes, con capacidad para hasta cinco pasajeros por viaje.

El campo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, dentro del clásico circuito de la Ruta Galesa, que también incluye las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

Podés llegar en vehículo particular, con agencias de viajes, en remís o taxi, o en el transporte público Jacobsen, que parte desde la Plaza Coronel Fontana a las 10 y 14:15, con regresos a las 14:45 y 19.

El valor general de la entrada es de $32.000, y gratuito para menores de 12 años. Se pueden adquirir anticipadas en www.tulipanespatagonia.com.ar con descuento, o en el lugar.

Campo de tulipanes en Trevelin. Foto Turismo Trevelin.

Floración y horarios de apertura

La floración se da en tres etapas