Viajes en verano 2026: el destino soñado que compite con Brasil en el turismo argentino
En una isla se encuentra el destino que quintuplicó las consultas para viajes este verano 2026. Te contamos acá cuál es y cuánto presupuesto necesitas.
Brasil fue el destino elegido por el turismo de argentina durante varias temporadas. Este año el panorama cambió y una isla se posiciona como el lugar paradisiaco para vacacionar: Aruba. Te contamos acá todo lo que necesitas saber si planeas viajar a este sitio imperdible en el verano 2026.
Según los datos de Despegar, las consultas por viajes a la isla del Caribe, Aruba, se quintuplicaron en relación al 2025. Hoy los paquetes a este destino tienen un valor que va desde los $3.5 millones para enero.
Si miramos en detalle, para la primera semana de enero y hospedándose en un all inclusive, se necesita un presupuesto cercano a los 3.5 millones de pesos o 2600 dólares. Para el mes de febrero el costo se vuelve un poco más accesibles con un valor aproximado de 2.5 millones de pesos.
Además, se suma a este plan que Aerolíneas Argentinas que ofrecerá una ruta temporal que conectará Argentina con Aruba con un costo de pasaje ronda los 799 dólares.
Desde cuándo estarán disponibles los vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas
La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.
Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.
La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.
Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves. La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
