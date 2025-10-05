Viajes en verano 2026: el destino soñado que compite con Brasil en el turismo argentino

Brasil fue el destino elegido por el turismo de argentina durante varias temporadas. Este año el panorama cambió y una isla se posiciona como el lugar paradisiaco para vacacionar: Aruba. Te contamos acá todo lo que necesitas saber si planeas viajar a este sitio imperdible en el verano 2026.

Según los datos de Despegar, las consultas por viajes a la isla del Caribe, Aruba, se quintuplicaron en relación al 2025. Hoy los paquetes a este destino tienen un valor que va desde los $3.5 millones para enero.

Si miramos en detalle, para la primera semana de enero y hospedándose en un all inclusive, se necesita un presupuesto cercano a los 3.5 millones de pesos o 2600 dólares. Para el mes de febrero el costo se vuelve un poco más accesibles con un valor aproximado de 2.5 millones de pesos.

Además, se suma a este plan que Aerolíneas Argentinas que ofrecerá una ruta temporal que conectará Argentina con Aruba con un costo de pasaje ronda los 799 dólares.

Desde cuándo estarán disponibles los vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas

La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.

Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves. La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.