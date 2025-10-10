Asalto al tren: el paseo turístico de la Trochita con bandidos sale en época de tulipanes en Esquel

Bandoleros en acción para detener a La Trochita. Un espectáculo que no te podés perder. Fotos: La Trochita Chubut.

El silbido del Viejo Expreso Patagónico atraviesa la cordillera y despierta la emoción de quienes saben que un viaje en La Trochita es mucho más que un traslado, es una experiencia que combina historia, paisaje y diversión. Este octubre y noviembre, el tren de trocha angosta confirma dos salidas especiales con la modalidad de asalto, pensadas para quienes quieren sumergirse en la aventura de antaño mientras recorren el tramo Esquel, Nahuelpan, Esquel.

Jack Bradford y sus bandoleros recrearán la leyenda de los asaltos a La Trochita. El espectáculo está garantizado, porque como ocurría años atrás para alegría de los pasajeros, vuelve el número artístico que incluirá una persecución a caballo y la detención de la locomotora y los vagones fabricados hace más de 100 años.

Las fechas son precisas: viernes 18 de octubre y viernes 1° de noviembre, con partida a las 14 horas. Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habituales, y el tarifario 2025 contempla precios diferenciados según residencia y nacionalidad: desde $69.760 para residentes locales, hasta $168.260 para turistas internacionales, con beneficios para menores, estudiantes universitarios, jubilados y personas con certificado de discapacidad. Las mascotas también tienen su lugar, bajo condiciones específicas.

Como en cada viaje, la historia se mezcla con el paisaje. Desde el primer silbido hasta el último crujido de las ruedas sobre las vías, los pasajeros se sumergen en un recorrido que revive tiempos pasados, con la emoción de un “asalto” temático que promete risas, sorpresas y momentos para recordar. La Trochita no solo transporta gente: transporta memoria, paisaje y el encanto único de la Patagonia.

Para acceder a los beneficios y descuentos, es obligatorio presentar la documentación correspondiente al momento de la compra y el check-in. Con estas salidas especiales, La Trochita reafirma su lugar como una de las experiencias imprescindibles de la cordillera patagónica, donde cada viaje es un pasaje al pasado sin perder la diversión del presente.

Más info en www.latrochita.org.ar

Es tiempo de ir a ver los tulipanes de Trevelin

Ubicada a 25 kilómetros de Esquel por la ruta 259, está Trevelin un localidad cordillerana con una marcada presencia de la cultura galesa y es obligatorio ir en octubre. La maravillosa plantación de tulipanes sorprende a quienes tienen la dicha de caminar entre las tan coloridas parcelas de flores de variados colores.

Un mar de colores en la cordillera: cada primavera los tulipanes de Trevelin pintan el valle y atraen a miles de visitantes

La temporada arrancó el 7 de este mes, con las primeras variedades que florecen, pero es a mediados de octubre que logran su esplendor. El pueblo tiene hospedaje, pero para esta época suele colapsar, por eso Esquel es una gran alternativa, que cuenta con más servicios, para hacer pie. Se puede llegar por medio de una excursión organizada desde agencia de Viajes y Turismo de Esquel o en forma particular.