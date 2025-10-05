Esquel «te conecta»: capital del senderismo, tulipanes en Trevelin y un nuevo corredor con Chile

Camino a La Hoya se encuentra este mirador que te regala una amplia vista del valle y de los cordones montañosos que rodean la ciudad. Fotos: Turismo Esquel.

Por los pasillos de La Rural, en Buenos Aires, la gente se amontonaba frente a los stands cargados con souvenirs de todos lados, degustaciones y pantallas que mostraban destinos soñados. En la Feria Internacional de Turismo (FIT), el gran escenario donde cada provincia busca brillar Esquel armó su espacio con un lema que lo atraviesa todo: “Te conecta”. Con la naturaleza, con la cordillera, con Chile y hasta con los cielos más limpios del país.

“Este año nos declararon capital del senderismo en la Legislatura provincial”, arrancó orgullosa la subsectertaria de Turismo Florencia Andolfatti. Y enseguida empezó a mostrar las cartas que llevaron y tienen, para mostrar al mundo: circuitos de trekking en el Parque Nacional Los Alerces, con sus 37 senderos, travesías lacustres hacia el alerce milenario, excursiones al glaciar Torrecilla y un menú de actividades que no descansa en ninguna estación. Tienen la Reserva Natural Laguna La ZETA, a solo 4 km de la ciudad, con avistaje de aves, kayak y recorridos en bicicleta. “Esquel es todo el año”, repetía como mantra.

El Alerce Milenario, ubicado en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, es un tesoro natural que impresiona por su tamaño y longevidad.

La apuesta no se queda en la montaña. Durante la FIT, se cerró un acuerdo con Chile para poner en marcha un corredor binacional que permitirá llegar al Pacífico. ¿Cómo? Tomando la ruta hacia Trevelin, cruzando a Chile por Futaleufú, conectando con Chaitén y embarcándose en una barcaza de Naviera Austral. Por estos días comenzaron a vender los tickets en Esquel.

“Es un convenio de cooperación mutua que potencia la integración patagónica”, explicó Florencia. En el stand de Chile, Almendra Castro, representante de la empresa de ferries Naviera Austral, detalló: “La compañía conecta la Región de Los Lagos, la Isla Grande de Chiloé y hasta Puerto Aysén. Queremos mostrar nuestros mejores paisajes y experiencias. Pueden llegar a Puerto Montt o a Chiloé en un ferry grande, espacioso, y con un marco natural increíble de fiordos, mar y delfines”.

«Los ferries son grandes y espaciosos, con capacidad para hasta 100 vehículos menores. Para los pasajeros, contamos con butacas cómodas, cafetería, televisión e internet satelital. Creemos que la cordillera no separa, sino que conecta, y esta alianza con Esquel lo refleja», sostuvo Castro.

Conexión única: Los ferries de Naviera Austral permiten recorrer fiordos y paisajes de la Patagonia chilena desde el mar.

La conectividad aérea es otro capítulo clave. Desde octubre, Esquel tiene un vuelo directo con Córdoba –jueves y lunes– que llega justo para la temporada de tulipanes en Trevelin, el festival de colores que atrae cada primavera. A eso se suman los vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires (salvo los martes). “La gestión del intendente Matías Taccetta con el gobernador Ignacio Torres logró sostener y ampliar rutas. Es un trabajo de hormiga, pero fundamental”, subrayan.

La agenda deportiva también se coló en las propuestas. Triatlones, carreras de montaña como el QTrail y el clásico Tetra de Esquel son parte de un calendario que busca atraer a deportistas y acompañantes durante todo el año. Aerolíneas Argentinas se sumó como sponsor oficial, con descuentos en pasajes para quienes participen. “Cada evento mueve hoteles, restaurantes y excursiones: es turismo activo en estado puro”, explican.

Pedalear entre montañas y bosques: en Esquel, la bicicleta es pasaporte para descubrir la Patagonia a otro ritmo.

La estrategia es clara, diversificar la oferta. El astroturismo gracias a un cielo tan puro que parece abrazar, la pesca deportiva con proyección internacional, congresos de paisajismo y geoturismo que acercan especialistas de Argentina y Chile. Incluso se proyecta la apertura de un hotel de 80 habitaciones certificado con norma LEED, muestra de un destino que busca crecer con foco en la sustentabilidad.

Pero más allá de las cifras, los sellos y las inversiones, Esquel se apoya en un intangible difícil de copiar, la autenticidad. Una ciudad sin semáforos donde se puede caminar de noche sin miedo, con vecinos que todavía se saludan en la calle y donde lo que se ofrece “es lo que somos”. Así lo resume una de las voces del stand: “Vendemos lo auténtico, lo natural que nos abraza”.

Tren histórico: La Trochita ofrece recorridos por la cordillera de Esquel durante todo el año.

Mientras el verano asoma y los precios todavía se ajustan, Esquel juega otra carta: accesibilidad. Con glamping, campings, hosterías, cabañas y hoteles de distintas categorías, promete opciones para todos los bolsillos. Y en tiempos de billeteras apretadas. Hasta pusieron en marcha promociones con QR de descuentos en alojamientos y gastronomía. “Toda crisis genera oportunidades”, dicen, convencidos de que hay que ser creativos para sostener la llegada de visitantes.

Entre stands, sorteos y reuniones de negocios, la presencia de Esquel en FIT 2025 dejó en claro su hoja de ruta: posicionarse como un destino abierto, diverso y auténtico, donde la montaña se camina, se respira y se comparte. Un lugar donde el cielo transparente parece estar al alcance de la mano, y donde cada sendero, cada río y cada bosque invitan a descubrir que la Patagonia también puede ser sinónimo de cercanía.

Es tiempo de ir a ver los tulipanes de Trevelin

Ubicada a 25 kilómetros de Esquel por la ruta 259, está Trevelin un localidad cordillerana con una marcada presencia de la cultura galesa y es obligatorio ir en octubre. La maravillosa plantación de tulipanes sorprende a quienes tienen la dicha de caminar entre las tan coloridas parcelas de flores de variados colores.

Un mar de colores en la cordillera: cada primavera los tulipanes de Trevelin pintan el valle y atraen a miles de visitantes

La temporada arranca el 7 de este mes, con las primeras variedades que florecen, pero es a mediados de octubre que logran su esplendor. El pueblo tiene hospedaje, pero para esta época suele colapsar, por eso Esquel es una gran alternativa, que cuenta con más servicios, para hacer pie. Se puede llegar por medio de una excursión organizada desde agencia de Viajes y Turismo de Esquel o en forma particular.

La Trochita, el histórico tren a vapor de Esquel

Es un paseo clasico que ofrece sus recorridos durante todo el año, convirtiéndose en una experiencia imperdible sin importar la estación. Desde los verdes paisajes de verano hasta los cielos despejados del invierno, podés disfrutar de un viaje único por la cordillera patagónica, recorriendo ríos, bosques y estancias que muestran la autenticidad de la región. Este atractivo turístico se mantiene vigente para locales y visitantes, combinando historia, naturaleza y aventura en cada viaje.

En Esquel y alrededores hay una amplia oferta de alojamientos (como hoteles, cabañas y campings), restaurantes y todos los servicios. Más información para planificar viajes a Esquel y alrededores

https://esquel.tur.ar