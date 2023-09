Últimas horas de Previaje 5: solucionar inconvenientes y lo que hay que saber para no perdértelo

La quinta edición del Previaje termina hoy y hasta mañana se pueden cargar los comprobantes. Con un 60% del presupuesto agotado hasta el momento, tenés hasta última hora, para adquirir servicios turísticos para ser utilizados entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre próximo en todo el país, con un reintegro del 50%, que en el caso de los jubilados llega al 70%. Te contamos como solucionar los problemas que pueden aparecer al cargar los comprobantes.

El Previaje 5 fue lanzado la semana pasada, por el ministro de Economía, Sergio Massa, y se habilitó el viernes último para comenzar a comprar pasajes, estadías y otros servicios turísticos. Todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de $100.000. Los demás prestadores tienen un tope de $5.000 en total.

Una vez realizada la precompra de tu viaje, registrate con tu usuario y contraseña de Mi Argentina Nivel 3, completá el formulario y carga los comprobantes. Deben estar emitidos con tu nombre, tipo y número de documento.

Tengo problemas con mi cuenta en Mi Argentina, ¿qué hago?

Si tenés problemas para crear tu cuenta de Mi Argentina o validar tu identidad a Nivel 3 podés contactarte directamente con su mesa de ayuda haciendo click acá. También podés acercarte personalmente a alguno de los Puntos Digitales donde te podrán ayudar. Te dejamos el listado completo acá. Para realizar la validación de datos biométricos deberás seguir los pasos indicados acá. Tené en cuenta que si te registraste en Mi Argentina con un CUIL incorrecto deberás eliminar tu cuenta y registrarte nuevamente con un correo electrónico diferente. También podés contactarte con TINA, la asistente virtual de Mi Argentina, haciendo click acá.

Cataratas es un destino de Argentina ideal para conocer en mayo y junio que podés aprovechar con el Previaje.

Tengo inconvenientes para inscribirme. ¿Cómo lo soluciono?

Una vez que crees tu cuenta de Mi Argentina sólo deberás completar los datos personales solicitados para generar tu cuenta. Los campos CUIL, correo electrónico y teléfono son campos únicos que no pueden repetirse con otro usuario de PreViaje y es posible que no estés pudiendo inscribirte por estar consignando datos ya registrados por otra persona beneficiaria. Si persisten los problemas con la inscripción, no dudes en contactarte con el Centro de Contacto de lunes a viernes de 8 a 20 hs. al 0810-555-6100 o por WhatsApp al 11-4312-5994.

¿Qué pasa si mi prestador no está inscripto en el programa?

No se permitirá la carga de comprobantes de prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos. Asegurate que tus compras anticipadas sean realizadas a prestadores turísticos inscriptos. Podés consultar el listado haciendo click aquí.

Con Previaje miles de argentinos podrán disfrutar de este beneficio para poder viajar por el país en fechas en las que los distintos proveedores turísticos no están tan llenos.

¿Qué debo hacer en caso de reprogramar o cancelar un viaje?

Las personas beneficiarias tienen la obligación de informar la eventual cancelación de un viaje o servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20 días antes de la fecha del viaje o prestación del servicio. Para hacerlo deberás anular el comprobante cargado en la página y éste se descontará de tu beneficio. En caso de que sea sólo una reprogramación, no es necesario informar. El crédito estará disponible a partir de la fecha declarada originalmente.

Si conservo mi tarjeta PreViaje de ediciones anteriores, ¿puedo utilizarla?

Si aún conservás tu tarjeta habilitada del Programa PreViaje 2020, PreViaje 2021, PreViaje 2022 o PreViaje 2023 podrás utilizarla. Al momento de registrarte en esta nueva edición deberás confirmar si aún la conservás. ¡No te olvides de verificar que los 16 dígitos de tu tarjeta coincidan en el perfil! De ser así, el crédito se transferirá a la misma, en caso de aprobarse un nuevo beneficio. Si no la conservás, no te preocupes, porque abriremos una nueva cuenta y emitiremos una nueva tarjeta.