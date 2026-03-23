Un vuelo único sobre el Golfo San Matías: captaron una bandada de flamencos en la «hora azul»

Con el sol ya oculto y la luz en retirada, una escena tan breve como impactante quedó registrada sobre el Golfo San Matías. En ese momento del día conocido como «hora azul», una bandada de flamencos sobrevoló el agua en formación, dejando una postal única de la fauna patagónica.

«Con el sol ya oculto, al límite de la oscuridad, y en esa hora azul-extrema donde la luz se va apagando, tuve el privilegio de escoltar a esta bandada de flamencos sobre el espejo de agua más lindo del mundo: nuestro Golfo San Matías», relató Maximiliano, autor del video.

El registro se realizó en un sector de la Bahía de San Antonio, un área clave para estas aves. Allí encuentran un refugio fundamental para alimentarse y recuperar energías antes de continuar su recorrido migratorio.

Además, explicó que utilizó tecnología que le permitió captar los últimos matices de luz sin perder detalles y seguir el movimiento de la bandada sin perturbarla.

El flamenco austral, una especie emblemática del sur

Las aves corresponden al flamenco austral, una especie propia de Sudamérica que habita ambientes de agua dulce, salobre y salada, como costas marinas, lagunas y lagos.

En esta región puede observarse durante todo el año, aunque su presencia es mayor fuera de la etapa reproductiva. Es, además, la única especie de flamenco que llega hasta el sur del continente.

De gran tamaño y aspecto estilizado, se distingue por su tonalidad rosada —variable según la alimentación— y por su vuelo con el cuello y las patas completamente extendidos.

Características principales

Plumaje rosado, más intenso en las alas

Pico curvado hacia abajo con punta negra

Patas largas grisáceas con tonos rojizos

Ojos de color amarillo pálido

Se trata de un ave gregaria y arisca, que suele desplazarse en grupos. En marea alta descansa en el agua, muchas veces parada sobre una sola pata, y para levantar vuelo realiza un breve carreteo antes de elevarse.