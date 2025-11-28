Oferta de vuelos en Black Friday: Aerolíneas y JetSMART lanzan rebajas para el verano 2026

El Aerolíneas Friday ofrece rebajas y cuotas para los 37 destinos nacionales, desde la Patagonia hasta el norte argentino.

En plena fiebre del Black Friday, Aerolíneas Argentinas y JetSMART lanzaron sus propias versiones del gran fin de semana de descuentos, con campañas paralelas que buscan lo mismo: llenar los aviones en la previa del verano y tentar a los viajeros con precios más bajos, financiación amplia y rutas que conectan desde las capitales provinciales hasta los destinos turísticos más buscados.

Aerolíneas Argentinas decidió mover fichas y lanzar su propio juego: “Aerolíneas Friday”, una campaña que mezcla timing perfecto, precios promocionales y facilidades de pago justo en la semana caliente del Black Friday.

Desde ayer y hasta el domingo 30 de noviembre, una ventana elegida con precisión quirúrgica, la compañía ofrece un 10% de descuento en todos sus vuelos domésticos y la chance de pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés, una fórmula que le abre la puerta a quienes ya están pensando en escapadas, fiestas o vacaciones extendidas.

La estrategia apunta directo a los 37 destinos nacionales de la aerolínea: desde las capitales provinciales que sostienen el movimiento laboral y académico hasta esos puntos turísticos donde diciembre empieza a latir más rápido.

Los pasajes se pueden comprar por todos los canales web, app, sucursales y agencias y detrás del anuncio se lee un mensaje claro: democratizar la posibilidad de viajar cuando los precios suelen tensar la decisión. Además, la compañía detalló un abanico de financiamiento diferencial por entidad bancaria, con opciones que van desde 3 a 18 cuotas sin interés, una rareza en tiempos donde las promociones suelen ser más cortas que un vuelo de cabotaje.

JetSMART lanzó su Black SMART con tarifas que sorprenden: vuelos domésticos con hasta 60% de descuento.

Pero la movida no quedó solo en manos de la línea de bandera. JetSMART, con su estilo de bajo costo y mensaje directo, activó su propio operativo: el “Black SMART”, una semana completa de promociones que estará vigente del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

La propuesta es contundente: hasta 60% de descuento en vuelos domésticos y rebajas del 24% en rutas internacionales, con tarifas que, en algunos casos, parecen pensadas para no dejarlas pasar: Buenos Aires–Bariloche por $33.708, Buenos Aires–Mendoza por $28.537, Mendoza–Salta por $20.745. Todo con tasas incluidas y con fechas de viaje que se extienden desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026.

En el plano internacional, la aerolínea low cost apuesta fuerte a los destinos clásicos del verano extendido: Chile, Brasil, Paraguay y Perú, con precios promocionales como Buenos Aires–Santiago por $164.414 o Buenos Aires–Florianópolis por $186.600. El mensaje de fondo, según explicó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART, es uno solo: “organizar con anticipación es viajar mejor”, y este combo de ofertas busca justamente empujar esa planificación.

Lo cierto es que, entre rebajas, cuotas y estrategias de marketing bien sincronizadas, la competencia por capturar al viajero argentino dejó de ser silenciosa. Aerolíneas Friday y Black SMART ponen sobre la mesa dos caminos distintos pero complementarios: viajar dentro del país, viajar afuera, viajar ahora, viajar en 2026.