Oferta de vuelos en Black Friday: Aerolíneas y JetSMART lanzan rebajas para el verano 2026
Aerolíneas Argentinas lanzó una acción comercial que coincide con el pulso del Black Friday: rebajas del 10% en vuelos nacionales, hasta 6 cuotas sin interés y planes especiales por banco. JetSMART también salió a escena con su propio “Black SMART”, con descuentos de hasta 60% y tarifas que aceleran la decisión de viajar.
En plena fiebre del Black Friday, Aerolíneas Argentinas y JetSMART lanzaron sus propias versiones del gran fin de semana de descuentos, con campañas paralelas que buscan lo mismo: llenar los aviones en la previa del verano y tentar a los viajeros con precios más bajos, financiación amplia y rutas que conectan desde las capitales provinciales hasta los destinos turísticos más buscados.
Aerolíneas Argentinas decidió mover fichas y lanzar su propio juego: “Aerolíneas Friday”, una campaña que mezcla timing perfecto, precios promocionales y facilidades de pago justo en la semana caliente del Black Friday.
Desde ayer y hasta el domingo 30 de noviembre, una ventana elegida con precisión quirúrgica, la compañía ofrece un 10% de descuento en todos sus vuelos domésticos y la chance de pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés, una fórmula que le abre la puerta a quienes ya están pensando en escapadas, fiestas o vacaciones extendidas.
La estrategia apunta directo a los 37 destinos nacionales de la aerolínea: desde las capitales provinciales que sostienen el movimiento laboral y académico hasta esos puntos turísticos donde diciembre empieza a latir más rápido.
Los pasajes se pueden comprar por todos los canales web, app, sucursales y agencias y detrás del anuncio se lee un mensaje claro: democratizar la posibilidad de viajar cuando los precios suelen tensar la decisión. Además, la compañía detalló un abanico de financiamiento diferencial por entidad bancaria, con opciones que van desde 3 a 18 cuotas sin interés, una rareza en tiempos donde las promociones suelen ser más cortas que un vuelo de cabotaje.
Pero la movida no quedó solo en manos de la línea de bandera. JetSMART, con su estilo de bajo costo y mensaje directo, activó su propio operativo: el “Black SMART”, una semana completa de promociones que estará vigente del 26 de noviembre al 3 de diciembre.
La propuesta es contundente: hasta 60% de descuento en vuelos domésticos y rebajas del 24% en rutas internacionales, con tarifas que, en algunos casos, parecen pensadas para no dejarlas pasar: Buenos Aires–Bariloche por $33.708, Buenos Aires–Mendoza por $28.537, Mendoza–Salta por $20.745. Todo con tasas incluidas y con fechas de viaje que se extienden desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026.
En el plano internacional, la aerolínea low cost apuesta fuerte a los destinos clásicos del verano extendido: Chile, Brasil, Paraguay y Perú, con precios promocionales como Buenos Aires–Santiago por $164.414 o Buenos Aires–Florianópolis por $186.600. El mensaje de fondo, según explicó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART, es uno solo: “organizar con anticipación es viajar mejor”, y este combo de ofertas busca justamente empujar esa planificación.
Lo cierto es que, entre rebajas, cuotas y estrategias de marketing bien sincronizadas, la competencia por capturar al viajero argentino dejó de ser silenciosa. Aerolíneas Friday y Black SMART ponen sobre la mesa dos caminos distintos pero complementarios: viajar dentro del país, viajar afuera, viajar ahora, viajar en 2026.
