Desde la temporada 2025/2026 estará prohibido fumar en las playas de Mar del Plata fuera de los espacios especialmente habilitados, según la Ordenanza N.º 25.845. La norma incorpora un régimen de sanciones económicas para desalentar el consumo de tabaco en la costa y proteger la salud pública y el ambiente. Los detalles en esta nota.

De cuánto será la multa por fumar en la playa en Mar del Plata

A partir de diciembre de 2025, en Mar del Plata, quienes fumen en zonas no permitidas deberán enfrentar multas que irán desde 50.899 hasta 508.992 pesos, montos calculados en función del 0,15% y el 1,5% del valor de 100 Salarios Mínimos Municipales de 18 horas. En septiembre de 2025, ese valor de referencia era de 339.328,21 pesos, según Infobae. La cifra exacta dentro del rango dependerá del tipo de infracción y de si existe reincidencia.

Los espacios habilitados para fumar deberán estar claramente identificados, contar con recipientes para desechar colillas y exhibir la advertencia sanitaria “Fumar es perjudicial para la salud”. Todo lo recaudado por las multas será destinado a programas de prevención y lucha contra el tabaquismo, reforzando el objetivo sanitario y ambiental de la iniciativa municipal.

El impacto ambiental que motivó esta regulación es significativo: las colillas de cigarrillo representan cerca del 20% de los residuos plásticos encontrados en las playas bonaerenses, según el Censo Provincial de Basura Costero Marina 2021. Aunque una colilla puede degradarse en alrededor de 18 meses, algunos estudios advierten que puede permanecer más de 25 años en el ambiente.