Vacaciones en Las Grutas con mascotas: playa pet friendly, valor de las multas y todo lo qué tenés que saber

La Rinconada es la única playa habilitada en Las Grutas para bajar con mascotas durante la temporada de verano.

Las Grutas vive una nueva temporada de verano con una premisa clara: ordenar la convivencia entre residentes, turistas y mascotas. Al igual que el año pasado, la bajada La Rinconada fue ratificada como la playa amigable para animales, el único sector habilitado oficialmente para bajar al mar con perros, según lo establece la Ordenanza Municipal Nº 7.372.

Desde Zoonosis informaron que se amplió la cartelería informativa en los distintos accesos a playa, con especial énfasis en La Rinconada. La norma es clara: fuera de ese sector, la presencia de animales está prohibida y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas elevadas.

La ordenanza que restringe el acceso de mascotas al resto de las playas de Las Grutas no es nueva. Está vigente desde mediados de los años 90 y abarca el tramo comprendido entre la Bajada Acantilados y el Cañadón La Paloma, conocida como la Séptima Bajada. Sin embargo, con el crecimiento del turismo y la gfalta de cumplimiento de la norma, se volvió necesario habilitar un espacio específico que contemple esa demanda sin afectar la seguridad ni la convivencia.

Así nació La Rinconada como playa pet friendly, una decisión que implicó trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante, el cuerpo de guardavidas y los prestadores del parador del sector, para garantizar servicios y condiciones adecuadas.

La amplitud de La Rinconada permite compartir el día de playa con animales sin interferir con otros visitantes.

Responsabilidades y controles

El acceso con mascotas a La Rinconada no es irrestricto. Los animales deben circular con collar y correa, contar con identificación visible y sus dueños están obligados a llevar bolsas para recoger los residuos. La convivencia responsable es la clave para sostener esta habilitación.

Los controles estarán a cargo del cuerpo de inspectores municipales. Ante una infracción, el primer paso es solicitar el retiro del animal de la playa. Si la indicación no se cumple, se labra el acta correspondiente. Las sanciones están establecidas en Unidades de Sanción Municipal (USAM) y, al valor actualizado, las multas pueden rondar los 500.000 pesos.

El refuerzo de los controles también busca evitar situaciones de riesgo.

Dónde queda La Rinconada

La playa La Rinconada está ubicada al norte del balneario, a unos 1.400 metros de la Bajada Cero. Su principal característica es la amplitud, una condición que la vuelve ideal para compartir la jornada con mascotas sin interferir con otros bañistas.

Es un sector que, durante la pleamar, prácticamente se queda sin playa, por lo que es fundamental consultar la tabla de mareas antes de planificar la visita.

Durante la bajamar el paisaje se devela una extensa superficie rocosa (la restinga) que permite ver la vida que palpita bajo el agua. Algas, estrellas marinas y cangrejos son sólo algunos de los tesoros que puede descubrir el que aprovecha para realizar una caminata por la orilla.

Más allá de la belleza del paisaje, el sector cuenta con un parador que funciona durante todo el día, por eso desayunar mirando la vista o cenar algo fresco acompañado de una cerveza fría está dentro de las opciones para aprovechar.

Allí, de 11’ de la mañana a 1 de la madrugada, tienen bebidas y comestibles a la venta, y también existe un restaurante que ofrece desde meriendas hasta ricas comidas, que priorizan la pesca del día.

La experiencia del verano pasado marcó el camino y este año la propuesta se mantiene sin cambios: una playa habilitada, reglas claras y controles para que todos puedan disfrutar del mar.