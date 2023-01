Verano 2023: furor por las vacaciones en motorhome, los precios y qué modelos hay

Uno de los modelos más grandes que se alquilan. Y un ejemplo de a dónde se puede llegar con uno de ellos.

Viajar en motorhome para ahorrar costos en hotel y comida y llegar con la casa sobre ruedas a orillas del mar o al pie de las montañas es una alternativa que cada vez gana más terreno en la Argentina desde la pandemia, a tal punto que en algunas empresas ya no hay disponibles para este verano, en otras hay pocos y ya hay reservas para la temporada 2023 – 2024. ¿Dónde se alquilan en el país? ¿Cuáles hay disponibles? ¿Cuál conviene según el tipo de viaje y el número de pasajeros? ¿Cuánto cuesta?

Aquí, un panorama de modelos y precios, con alrededor de un 80% de aumento respecto del verano anterior. Pese a que la Argentina no tiene una infraestructura pensada para estos vehículos como si hay en Europa o los Estados Unidos, tiene a favor la inmensidad de su territorio y sus maravillosos escenarios.

Cuánto cuesta alquilar

De acuerdo con un informe publicado por el diario Bae, hasta 14 días los precios van de los 90 dólares diarios a los 150 en una de las empresas consultadas.

De 15 a 21 días, los valores ascienden de 80 a 140 dólares diarios. Si van más de 22 días, los valores van de 70 a 130 dólares. Pueden hacer hasta 200 kilómetros libres por día.

Si superan los 31 días de alquiler, el kilometraje es ilimitado. Los más económicos no tienen agua corriente, el resto tiene todas las comodidades.

Pueden cruzar a Chile o Uruguay. El costo del seguro va de los 10 a los 20 dólares diarios y tiene un extra único de 120 dólares si viajan al exterior.

En otra de las empresas consultadas, el costo diario va desde los 80 a los 200 dólares, incluye 200 kilómetros diarios y si el tiempo de alquiler es mayor a un mes, el kilometraje es ilimitado.

En este caso, hay bases de recepción y entrega en Salta, Mendoza, Bariloche, Calafate y Ushuaia.

Que comodidades tienen los motorhomes

Los motorhomes cuentan con heladera, freezer, agua fría, agua caliente, parrilla, calefacción, los más grandes hasta tienen aire acondicionado de 12 wats que permite que funcione sin estar enchufado y paneles solares.

Algunos llevan una carpa que se puede armar en el techo con todos los enseres para acampar. Un dato no menor es contar con la asistencia 24 horas y poder cruzar a los países limítrofes, señala el artículo de la periodista Graciela Moreno.

Otra de las empresas del rubro ofrece los modelos de motorhome grandes, que se montan sobre furgones ofrecen espacio para hasta seis personas y resultan cómodos para cuatro adultos y dos menores, o cinco adultos por 170 dólares + 20 de seguro por día si se alquila por hasta 14 días. De 15 a 21 días, US$ 160 + US$ 20 y por más de 22 días, US$ 150 + US$ 20 por día.

Si el alquiler es por más de 30 días, hay 10% de descuento más kilometraje ilimitado. Y si se alquilan dos unidades juntas, 10% de descuento en ambas.

Tamaño justo para una familia promedio

Los motorhomes medianos son el tamaño justo para una familia -dos adultos y dos menores, o tres adultos-, montados en general sobre chasis de utilitarios.

Motorhome mediano.

Una de las empresas los ofrece a 155 dólares por día, con 200 km libres más US$ 0,25 por km extra.

En otras de las firmas, por hasta 14 días de alquiler, US$ 150 diarios; de 15 a 21 días, US$ 140; y más de 22 días, US$ 130. En todos los casos, con US$ 20 diarios más por el seguro. Otra posibilidad, con una cama doble en la parte trasera, una litera individual sobre la doble y una cama individual extra en el comedor. La tarifa es de US$ 185 por día, con 200 km libres.

Los modelos más pequeños, o compactos están pensados para dos personas y montados en general sobre chasis de vehículos más pequeños que los anteriores, como la Kangoo o similar.

Compacto.

Cuentan con un equipamiento básico desplegable desde cajones en la parte posterior. Traen anafe, conservadora, bacha y una pequeña mesa rebatible. Con todo el equipamiento guardado, sobre los muebles se tiende una cama doble.

No incluyen baño, aunque en algunos casos, se puede agregar una carpa donde colocar inodoro portátil y ducha solar. Aunque los usuarios, avisan desde la empresa, suelen optar por los servicios de los campings.

El alquiler de los compactos es, claro, el más económico entre todos los modelos, con prácticamente la misma tarifa que la de un auto: US$ 92 diarios por 15 días de alquiler, con seguro incluido y 200 km libres por día. Por cada km adicional US$ 0,30 extra.

También pueden circular por caminos a los que a otros, más grandes y pesados, se les hace difícil entrar.

El camper, otra opción

EL camper también llamado overland, es el que más está creciendo hoy en el país. Se trata de estructuras montadas sobre camionetas 4×4, por lo que brinda más movilidad e independencia: puede circular por caminos de tierra o ripio en los que otros vehículos no ingresan.

Algunos, además, son desmontables: una vez en destino, se desenganchan del vehículo y se soportan sobre sus propias patas, con lo que la camioneta se libera para andar.

Camper desmontable

Por un alquiler de dos semanas, la tarifa promedio es de US$ 100 por día con camioneta incluida, y de US$ 75 a US$ 80 si la pick up es del cliente. Incluye 100 km libres al día y cada km adicional cuesta entre US$ 0,25 y 0,35 (varía si la cantidad de km adicionales se define o no antes del viaje).

Hay además grandes colectivos adaptados con todo el confort de hogar que pueden llevar cómodamente hasta seis adultos y se alquilan con chofer.

Cuesta $ 210 por kilómetro recorrido más $ 50.000 por día de estadía, según el modelo (la tarifa incluye chofer y gasoil).

A la hora de alquilar, conviene averiguar la política de cada empresa sobre reembolsos en caso de devolución temprana.

Edad mínima: 25 años. Se conduce con la licencia básica (motorhome hasta 3.500 kgs) aunque algunas empresas recomiendan combinarlo con un permiso de conducir internacional.

La mayoría de las empresas solo permiten conducir sobre asfalto con pequeños enlaces sobre ripio hasta el camping, lago o parque nacional a menos de 20 km/h.

Más información sobre modelos disponibles, tarifas y preguntas frecuentes

• www.adventurehome.com.ar

• www.mhomemisangelitos.com.ar

• www.motorhometime.com

• rvrentalargentina.com

• www.andeanroads.com

• www.rutasur.eu

​• www.motorhomeuno.com.ar