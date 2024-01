Verano 2024: 7 destinos ofrecen promociones para fomentar la temporada, mirá los descuentos

El verano 2024 avanza en un contexto económico difícil, marcado por inflación y la devaluación que provoca una baja en los niveles de reservas, consumo y permanencia de turistas. Es por eso, que algunos destinos de la Argentina buscan atraer visitantes y fomentar el turismo mediante descuentos y promociones.

Hay más de cinco localidades con promociones para todos los gustos y bolsillos. Según un informe de D´Alessio IROL, que publica Ámbito Financiero, casi de la mitad (específicamente un 46%) de los argentinos que pertenecen a los sectores sociales medios piensa en no salir de vacaciones este verano, mientras que el 17% no sabe si lo hará o no y apenas un 37% si piensa hacerlo. En ese marco, cabe mencionar que un 40% toma esa decisión condicionado por cómo ven la situación económica actual y un 22% dice que lo que haga finalmente dependerá de cuánto cueste irse de vacaciones.

Puerto Madryn con 15% de descuento

El destino puso en marcha la campaña «Verano en Madryn» que ofrece descuentos del 15% en todos los servicios turísticos de la ciudad: alojamiento, excursiones, gastronomía, actividades y experiencias. El programa de servicios turísticos estará vigente hasta el 31 de marzo, incluyendo Semana Santa. El objetivo es incentivar el consumo y la estadía en Puerto Madryn durante la temporada de verano 2024 a través de descuentos especiales.

El programa es una acción conjunta entre la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística a través de las distintas asociaciones y cámaras que nuclean la actividad. Más de medio centenar de prestadores turísticos ya forman parte de este programa y se irán sumando más. El cupón se descarga desde la página web del destino.

Mendoza 30% de descuento

Mendoza lanzó «Sale Mendoza», una campaña de verano en la que ofrecen descuentos del 30% en distintos rubros turísticos: hoteles, excursiones, gastronomía, bodegas. Los atractivos principales de la provincia son la naturaleza, con la posibilidad de disfrutar del agua y el turismo de aventura; los recorridos relacionados con el vino, la gastronomía, una importantísima agenda cultural y una gran vida nocturna.

En caso de que quieras aprovechar la oportunidad, deberás ingresar al sitio web «Sale Mendoza», elegir la experiencia y obtener el descuento. Rige para argentinos y residentes en Argentina hasta el 29 de febrero, exceptuando el fin de semana largo de carnaval.

Villa de Merlo, San Luis

La ciudad lanzó el programa turístico «PreMerlo», que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar y disfrutar de los encantos locales con beneficios exclusivos. Al registrarse en un formulario online, los participantes obtendrán una tarjeta virtual que les brindará acceso a un descuento del 20% en alojamientos (mínimo cinco noches), gastronomía, excursiones y actividades diversas.

Se aplicará únicamente para pagos en efectivo o transferencia; mientras que para pagos con tarjeta de crédito, se ofrecerá un descuento del 10%. La primera edición de PreMerlo permitirá a los participantes realizar reservas hasta hoy y utilizar su tarjeta virtual hasta el 28 de febrero del 2024.

Rosario, Santa Fe con «Pasaporte Turístico»

La localidad santafesina ofrece un «Pasaporte Turístico» con beneficios, promociones y descuentos en diversos rubros: excursiones y clases de kayakismo y stand up paddle; paseos náuticos; excursiones guiadas de pesca; visitas a museos y miradores; teatro; bus y tour turístico; gastronomía y centros comerciales.

Para acceder a estos beneficios –vigentes hasta el 21 de marzo-, el turista deberá solicitar su pasaporte turístico en el Centro de Información Turística del Ente Turístico Rosario, ubicado en Av. Belgrano y Buenos Aires, de lunes a domingos, de 9 a 18 presentando DNI con domicilio fuera de Rosario. Una vez que tenga esta tarjeta podrá presentarla en los prestadores y espacios adheridos junto al documento para obtener los beneficios.

«San Juan para Sanjuaninos»

Es el programa provincial para la temporada 2024. Más de 90 prestadores se sumaron a la posibilidad de brindar sus servicios con descuentos, promociones, 2×1 en visitas a museos y al Parque Provincial Ischigualasto, y 5×4 en alojamiento (pasas cinco noches y abonas cuatro). También hay beneficios en turismo rural y científico.

Salta promoción 3×2

Lanzaron el plan de promoción 3×2: pagar dos noches y alojarse tres en alojamientos adheridos. La promoción -dirigida hacia todo el país- está a cargo del sector privado provincial. También hay descuentos en gastronomía, específicamente en siete restaurantes ubicados en las localidades de Salta capital, Coronel Moldes y Chicoana.

Para configurar la experiencia en Salta, hay que ingresar al sitio web «Voy a Salta». Allí se puede conocer el catálogo de propuestas y diseñar la estadía a medida de los intereses del turista.

Catamarca «Días de Ensueño Turismo»

Así se llama la promoción que lanzó Catamarca para fomentar el turismo durante la temporada estival. Dirigidos a visitantes y catamarqueños, incluye descuentos del 20% en comercios locales de los rubros Gastronomía, Comidas al Paso, Hoteles, Hosterías y Productos Regionales.

La promoción está vigente todos los días, con tarjetas de crédito del BNA. Para acceder, las compras deben hacerse en un pago en los rubros Gastronomía y Comidas al Paso, mientras que para Hoteles, Hosterías y Productos Regionales se ofrecen hasta seis cuotas sin interés.

Los topes de devolución son de $3.000 para Gastronomía y Comidas al Paso, y de $7.500 para Hoteles, Hosterías y Productos Regionales, en ambos casos rige por operación, hasta dos operaciones diarias por comercio.