Verano 2026: Punta del Este recibe otra vez al turismo argentino y promete precios que dan pelea

El fenómeno Punta del Este: el regreso inesperado de los argentinos y un verano con valores más bajos de lo previsto

Punta del Este se prepara para recibir un flujo masivo de turistas argentinos, en lo que se anticipa será una de las mejores temporadas de los últimos años. Javier Azcurra, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y empresario de Punta del Este, confirmó en una entrevista que las reservas superan ya las cifras del año pasado, impulsadas por un factor clave: la competitividad de precios respecto a la costa argentina.

Azcurra fue enfático al comparar los costos entre Uruguay y Argentina. «Tenemos precios muy competitivos para los argentinos, prácticamente iguales o muy similares en gastronomía y en hotelería a los de la costa argentina, después de muchos años de que no suceda esto», indicó.

Este factor, sumado a la posibilidad de que el turista argentino haya accedido a comprar dólares en los últimos semestres, hace posible el regreso de un segmento de turistas que había optado por veranear en destinos nacionales como Mar del Plata, Pinamar o Gesell.

Punta del Este vuelve a enamorar a los argentinos: el regreso masivo y los precios que sorprenden para el verano

Según Azcurra, el fenómeno se observa en dos segmentos: el público joven y el público familiar que viaja fuera de la primera quincena de enero, cuando los precios de hospedaje bajan.

«Hay una tercera franja que hace por ahí mucho tiempo que veranea en Gesell, en Pinamar, Mar del Plata, etcétera y este año, por los mismos valores o un poquito menos o un poquito más, tiene la posibilidad de volver a Punta del Este«, explicó el directivo, recordando que la última vez que Uruguay estuvo tan competitivo en precios fue en 2017.

Cuántos turistas argentinos se esperan en 2026 en Uruguay

El turismo argentino representa el 65% del turismo de sol y playa en Uruguay. Para la próxima temporada, no solo se espera que la cantidad de visitantes supere los 300.000 del año pasado, sino que aumentará el consumo.yDMsNQ

Además de los precios competitivos, los turistas internacionales seguirán gozando de un importante beneficio: la quita del 22% del IVA en gastos de hotelería y gastronomía, volviendo la experiencia aún más económica.

El ambiente festivo ya está asegurado: se confirmaron 50 fiestas para el público joven solo entre el 27 de diciembre y el 10 de enero.

