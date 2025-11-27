Verano 2025: Córdoba abrirá el parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones

Infinito Water Park, el mega parque acuático promete ser el más grande y moderno de la Argentina.

En la zona sur de Córdoba, entre la Costanera y la autopista a Rosario, un predio que hasta hace poco pasaba desapercibido empezó a levantar muros, estructuras curvas, torres y pasarelas que se adivinan desde lejos. No es un rumor ni un espejismo de verano: allí nace Infinito Water Park, el parque acuático más grande del país.

Abrirá en enero de 2026 y ocupará 13 hectáreas, una superficie equivalente a 19 canchas de fútbol, con más de 50 atracciones y 30 toboganes que buscan instalar a Córdoba en un circuito turístico que todavía no tenía un exponente de esta escala. La inversión, de 40 millones de dólares, marca el tono de un megaproyecto que pretende atraer a 450.000 visitantes sólo en su primera temporada.

Desde afuera ya se distinguen las torres de deslizadores que parecen enrollarse en el cielo. Adentro, la propuesta es aún más ambiciosa: una pileta de olas artificiales capaz de mover 3,5 millones de litros de agua y generar crestas de hasta 1,8 metros, un río lento de 500 metros, playas de arena con reposeras blancas, zonas familiares y sectores VIP con gastronomía.

El parque contará con más de 50 juegos acuáticos, distribuidos en siete zonas temáticas para distintos público

Los juegos llevan la firma de Action Park Waterscapes, una compañía española presente en 30 países, lo que explica el nivel de ingeniería que se despliega en cada curva. La logística también sorprende, el parque se abastece de cuatro pozos que extraen agua de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y la recicla mediante 10 filtraciones diarias. El nivel de eficiencia es parte de la identidad del proyecto.

Infinito Open: el otro universo detrás del agua

Aunque el parque acuático será el corazón del complejo, el proyecto completo es mucho más grande. Infinito Open, su versión extendida, ocupará 36 hectáreas y 206.000 metros cuadrados cubiertos: un pequeño distrito turístico con vida propia.

Sus piezas principales serán dos:

Infinito Open Mall: Un shopping a cielo abierto con 46 locales, juegos de Neverland y Funland, un museo sensorial de 2.000 m² y una zona gastronómica que promete convertirse en un punto de encuentro, con piano bar incluido.

Infinito Arena: Una arena multiuso con capacidad para 14.000 personas que, en eventos al aire libre, puede extenderse a 50.000 asistentes. Recitales, deportes, convenciones: Córdoba suma aquí un espacio de nivel internacional.

El predio ocupa unas 40 hectáreas, integradas dentro del desarrollo “Infinito Open”, un complejo que combinará parque acuático, shopping, hotel, estadio techado y paseo gastronómico.

Y no termina ahí. Para la temporada 2026–2027, la segunda fase incluirá una zona de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros que buscará convertirse en nuevo ícono del skyline cordobés.

Cuánto saldrá la entrada y cuándo abre

Con una obra que ya alcanza entre el 85 y el 90% de avance, la inauguración será el 3 de enero. Las entradas, que podrán comprarse en boletería y online, costarán entre $70.000 y $100.000, según la fecha y la demanda.

Córdoba, que ya atrae por sus sierras, festivales y gastronomía, suma ahora un atractivo que cambia las reglas del juego. La apertura de Infinito Water Park no sólo promete mover la aguja del turismo nacional: redefine la idea de verano en el centro del país.