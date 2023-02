Viajar a Brasil ¿Cuánto sale ir a Río de Janeiro para carnaval, Florianópolis o Buzios?

Si se suma todo lo vendido en febrero, Brasil ya es el país que más viajes concentró de los argentinos y los destinos más elegidos son Río de Janeiro, Buzios, Florianópolis e Imbassai. Una de las fechas más esperadas para los brasileños es el Carnaval. Los argentinos están eligiendo sus playas con menos anticipación que otros años y la demanda se mantiene alta para el fin de semana largo y también para topo marzo.

Las calles de Rio se inundarán de color, música y emoción el próximo 18 de febrero y hasta el 21. Durante esos días, se espera la llegada de unos 80 mil turistas extranjeros, que superaría los 55 mil alcanzados en 2020 antes de la pandemia. De esta manera, el Carnaval marcaría un nuevo récord.

La playa de Río de Janeiro.

Los que quieran presenciar la fiesta, en sólo tres horas de avión desde Buenos Aires, estarán allí. Y si salen desde el Norte de la Patagonia, deberán sumar unas dos horas de viaje y para carnaval, los vuelos de Neuquén a Buenos Aires que rondan los $25.000, ida y vuelta.

Además deberán contar con $180.000 como mínimo para comprar un pasaje, que corresponde a una aerolínea low cost que hace el vuelo directo Buenos Aires-Río de Janeiro. Este, incluye el impuesto país y las percepciones. A partir de ahí, los precios suben y superan los $250.000.

Para ir una semana a Río de janeiro, Despegar ofrece vuelos ida y vuelta (partiendo del 17 de febrero y volviendo el 24) más 7 noches de hotel, con desayuno bufet, por persona: $519.725 Incluye impuesto país y percepciones. Y si la fecha es flexible, para el 1 de abril, al 8, tiene una oferta de hotel, más vuelos directos desde Buenos Aires a $295.999.

Un pasaje a Florianópolis para una persona en Gol en el mes de abril, en clase económica y la fecha más barata tiene un precio final de $111.638. En la agencia de viajes Atrápalo también cuentan con paquetes de una semana de viaje para Buzios, Brasil, que incluye vuelos ida y vuelta, más hotel con desayuno para dos, $ 625.676.

Según la agencia de viajes Travel Services, entre mediados de diciembre y mediados de enero, 4 de cada 10 viajes que vendieron tuvieron como destino alguna ciudad de Brasil. Los 10 destinos de Brasil más vendidos son: Río de Janeiro, Buzios, Florianópolis e Imbassai, seguidos por Porto Seguro, Arraial do Cabo, Jericoacoara, Praia Do Forte, Costa do Sauipe y Porto Galinhas.

“Brasil es tal vez la gran sorpresa del verano de 2023. Mejoraron mucho nuestras expectativas de este destino en las últimas semanas. Viene creciendo muy fuerte desde las últimas semanas de diciembre tanto en vuelos como en paquetes de viaje y hoteles», dicen.

Ciudad de Florianópolis, Brasil

¿Cuál es el mes más barato para viajar a Brasil?

Para viajar a Brasil, la temporada baja suele ser de marzo a julio y de agosto a diciembre. En cuanto a los vuelos, los meses más económicos para viajar a Brasil son marzo, abril y mayo, arrancando en $104.000 aproximadamente para viajar en clase turista a Florianópolis.

Alta demanda de viajes a Brasil en el verano 2023, las aerolíneas refuerzan la oferta

Desde Despegar remarcaron en Infobae, que hay nuevas rutas de vuelos entre Argentina y Brasil. Esto, a su vez, impulsa el interés de los brasileños para visitar nuestro país. Esta temporada Aerolíneas Argentinas reforzó su operación desde el interior del país con Brasil.

De cara al verano, lanzó la ruta Mendoza y Río de Janeiro, un trayecto inédito con dos vuelos directos semanales, que opera desde el 3 de enero y tiene operativas también las rutas Córdoba-Río de Janeiro, Córdoba-Florianópolis, Rosario-Florianópolis. Además vuela a otras cinco ciudades de forma directa: San Pablo, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre y Salvador de Bahía.

Buzios, Brasil.

A menos de un mes de haber iniciado las operaciones en la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro, JetSmart tendrá un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la ciudad carioca a partir del 1° de febrero. Flybondi cuenta con vuelos desde Buenos Aires a tres destinos de Brasil. En la temporada, tendrá dos frecuencias diarias a Florianópolis, dos por día a Río de Janeiro y una diaria a San Pablo.

GOL Linhas Aereas acaba de retomar sus vuelos directos con las playas paradisíacas del Nordeste de Brasil.