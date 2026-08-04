Viajar en motorhome tiene su propia ruta: así funciona el circuito gratuito

Los puntos de asistencia permiten cargar agua, realizar descargas y continuar el viaje de manera gratuita en cada parada del circuito.

Los que aman viajar con la casa a cuestas, despertar frente a un lago un día y junto a una sierra al siguiente, siguiendo apenas el impulso de la ruta, tienen un nuevo aliado: Córdoba les ofrece la primera Ruta del Motorhome, un circuito especialmente pensado para quienes eligen la libertad sobre cuatro ruedas.

La iniciativa reúne una red de espacios distribuidos en distintos puntos de la provincia donde los viajeros pueden realizar, sin costo, las tareas esenciales de mantenimiento de sus vehículos. La propuesta nació para responder al crecimiento sostenido del turismo rodante, una modalidad que permite diseñar el viaje sobre la marcha, detenerse donde el paisaje invita y descubrir destinos fuera de los recorridos tradicionales.

Cada punto de asistencia cuenta con servicios indispensables para continuar el viaje en condiciones seguras. Allí es posible acceder a agua potable, realizar la carga de agua limpia, descargar aguas grises y negras y utilizar espacios especialmente señalizados para estas maniobras. Todo el sistema funciona de manera gratuita gracias al trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios, comunas y prestadores privados.

Para quienes viajan en motorhome, encontrar un sitio preparado para estas tareas puede marcar la diferencia entre improvisar o disfrutar plenamente del recorrido. La nueva red busca justamente resolver esa necesidad mientras incentiva a los visitantes a permanecer más tiempo en cada localidad, recorrer sus atractivos naturales, conocer su gastronomía y generar movimiento en las economías regionales.

La nueva Ruta del Motorhome acompaña el crecimiento del turismo sobre ruedas con infraestructura pensada para casas rodantes y vehículos recreativos.

La primera etapa del proyecto reúne diez destinos distribuidos en diferentes regiones cordobesas. Cada parada funciona como una puerta de entrada a paisajes serranos, pueblos con identidad propia y experiencias al aire libre que invitan a bajar la velocidad. Desde caminos panorámicos hasta rincones donde la naturaleza marca el ritmo de los días, el circuito propone descubrir Córdoba desde otra perspectiva: la del parabrisas convertido en ventana.

La Ruta del Motorhome nació con la intención de seguir creciendo. A medida que se incorporen nuevas localidades y puntos de asistencia, el circuito buscará consolidarse como un modelo para otras provincias. Porque para quienes viajan con la casa sobre ruedas, el verdadero lujo no siempre está en llegar rápido, sino en tener la libertad de detenerse cuando el paisaje lo merece.

En cada parada de la Ruta del Motorhome los viajeros pueden acceder a distintos servicios como:

Agua potable.

Carga de agua.

Descarga de aguas grises.

Descarga de aguas negras.

Espacios señalizados y accesibles para realizar las tareas de servicio.

illa Tulumba – Balneario Municipal: uno de los pueblos históricos de Córdoba.

Los 10 destinos que forman parte de la Ruta del Motorhome

Almafuerte – Complejo Piedras Moras : hogar del lago Piedras Moras, reconocido por la calidad de sus aguas. Es ideal para hacer kayak, pesca deportiva, buceo, paseos en bote o disfrutar de sus playas.

: hogar del lago Piedras Moras, reconocido por la calidad de sus aguas. Es ideal para hacer kayak, pesca deportiva, buceo, paseos en bote o disfrutar de sus playas. Amboy – Plaza Vélez Sarsfield : un tranquilo pueblo serrano con construcciones tradicionales, senderos, gastronomía regiona l y un entorno perfecto para descansar.

: un tranquilo pueblo serrano con construcciones tradicionales, senderos, gastronomía regiona Salsacate – Camping Municipal : rodeado de cerros, volcanes y ríos cristalinos. Es un destino recomendado para hacer trekking, observar aves y disfrutar de la naturaleza.

: rodeado de cerros, volcanes y ríos cristalinos. Es un destino recomendado para hacer trekking, observar aves y disfrutar de la naturaleza. Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos : puerta de entrada a la laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salinos más grandes del mundo, ideal para el avistaje de aves, deportes náuticos y atardeceres.

: puerta de entrada a la laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salinos más grandes del mundo, ideal para el avistaje de aves, deportes náuticos y atardeceres. Villa Tulumba – Balneario Municipal : uno de los pueblos históricos de Córdoba. Se destacan el río Suncho, la Laguna del Molle y sus espacios verdes para pasar el día.

: uno de los pueblos históricos de Córdoba. Se destacan el río Suncho, la Laguna del Molle y sus espacios verdes para pasar el día. Serrezuela – Polideportivo Municipal : una parada para conocer las termas de El Quicho, disfrutar de la gastronomía regional y recorrer un paisaje serrano poco explorado.

: una parada para conocer las termas de El Quicho, disfrutar de la gastronomía regional y recorrer un paisaje serrano poco explorado. Achiras – Oficina de Turismo : combina cerros, ríos, cascadas y una destacada oferta gastronómica, especialmente con platos elaborados con cordero y ternero.

: combina cerros, ríos, cascadas y una destacada oferta gastronómica, especialmente con platos elaborados con cordero y ternero. Los Reartes – Camping de Motorhome Las Acacias : uno de los pueblos más antiguos del Valle de Calamuchita, con calles empedradas, construcciones históricas y actividades como kayak, pesca y caminatas.

: uno de los pueblos más antiguos del Valle de Calamuchita, con calles empedradas, construcciones históricas y actividades como kayak, pesca y caminatas. Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol : además del punto de asistencia para motorhomes, permite recorrer atractivos como el Parque Sarmiento, el Lago Villa Dalcar y distintos espacios culturales.

: además del punto de asistencia para motorhomes, permite recorrer atractivos como el Parque Sarmiento, el Lago Villa Dalcar y distintos espacios culturales. La Granja – Camping La Toma: rodeado de sierras y vegetación, ofrece ollas naturales y toboganes de piedra formados por el río, ideales para disfrutar al aire libre.

Con información de Noticias Argentinas