Quién es Candela Arizaga, la modelo e influencer vinculada a Facundo Moyano

Candela Arizaga quedó en el centro de la atención mediática luego del episodio que terminó con la demora del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano, investigado por una denuncia por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Según la información preliminar de la causa, la joven fue asistida por efectivos de la Policía de la Ciudad tras ser encontrada corriendo por la vía pública y luego realizó una denuncia contra Moyano. La investigación continúa en curso y la Justicia espera los resultados de los estudios médicos para determinar las circunstancias del hecho.

Quién es Candela Arizaga

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario, Santa Fe, y trabaja como modelo y creadora de contenido en redes sociales.

En los últimos años ganó notoriedad por su actividad en Instagram y TikTok, donde comparte contenido vinculado con la moda, los viajes y el estilo de vida, además de realizar campañas para distintas marcas.

Su relación con Facundo Moyano

Los rumores sobre un romance entre Candela Arizaga y Facundo Moyano comenzaron a principios de este año.

La relación trascendió públicamente en febrero, cuando ambos fueron fotografiados juntos y compartiendo muestras de afecto. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó oficialmente el noviazgo ni hizo declaraciones sobre el vínculo.

Ahora, ambos volvieron a quedar en el centro de la escena luego del episodio que investiga la Justicia.

Su pasado sentimental con L-Gante

No es la primera vez que Candela Arizaga aparece en los medios por su vida personal.

A comienzos de 2024 mantuvo una relación con el cantante de RKT L-Gante, en un período en el que el músico estaba distanciado de Wanda Nara.

El romance tuvo una importante repercusión en los programas de espectáculos y en las redes sociales, aunque la relación terminó pocos meses después, en abril de ese mismo año.

Los rumores que la vincularon con Enzo Fernández

Además de su romance con L-Gante, el nombre de Candela Arizaga también apareció relacionado con el futbolista Enzo Fernández cuando el campeón del mundo atravesaba una separación de Valentina Cervantes.

Si bien distintos medios especializados en espectáculos se hicieron eco de esas versiones, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados y el supuesto vínculo quedó solo en el terreno de los rumores.

La investigación continúa

Mientras tanto, la situación judicial de Facundo Moyano continúa bajo investigación.

De acuerdo con la información preliminar, la joven denunció haber sido agredida físicamente y las autoridades aguardan el resultado de los estudios médicos y otras medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido.

La causa se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, la Justicia no emitió conclusiones sobre las responsabilidades de los involucrados.