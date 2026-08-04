Oportunidad histórica: el gas argentino podría reemplazar a Rusia como proveedor en Europa

La salida de Rusia del mapa energético europeo abrió una oportunidad histórica para la Argentina, el país tiene la segunda reserva de shale gas técnicamente recuperable más grande del mundo, detrás de China, y ya firmó su primer contrato de exportación a Europa: Southern Energy S.A. (SESA) le venderá 2 millones de toneladas anuales de GNL a la alemana SEFE durante ocho años, a partir de fines de 2027.

Así lo señala un nuevo informe de Fundación Libertad, elaborado junto con la Fundacion Friedrich Naumann Stiftung, que analiza qué necesita la Argentina para consolidar esa oportunidad y transformarse en un proveedor confiable de gas para Europa.

“Europa ya tomó la decisión de diversificar sus fuentes de abastecimiento y la Argentina tiene una ventana concreta para incorporarse a ese nuevo mapa energético. Vaca Muerta aporta la escala y la competitividad del recurso, pero la oportunidad se define en la capacidad de transformarlo en infraestructura, contratos y cargamentos confiables de GNL”, señaló Javier Bongiovanni, economista de Fundación Libertad.

La crisis post-Ucrania abrió una nueva etapa de competencia por proveedores confiables, diversificados y compatibles con los objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Europa redujo sustancialmente su exposición al gas ruso, pero siguió necesitando abastecimiento externo bajo condiciones más exigentes: escala, confiabilidad contractual, flexibilidad logística y menor riesgo geopolítico.

Un caso relevante

La reconfiguración del abastecimiento energético europeo plantea, por lo tanto, una pregunta central para países con potencial exportador: qué condiciones deben reunir para convertirse en proveedores confiables dentro de una matriz de suministro más diversificada y exigente.

En este punto, la Argentina aparece como un caso relevante. Vaca Muerta constituye uno de los principales activos no convencionales del mundo y ofrece una base de recursos capaz de ampliar significativamente la producción de gas natural.

Entre 2021 y 2025 se observa una profunda reconfiguración en la composición del abastecimiento europeo de gas natural. La participación de Rusia en las importaciones totales cayó 35 puntos porcentuales, pasando de ser el principal proveedor energético europeo para ocupar un rol considerablemente menor dentro de la matriz de suministro.

Esta reducción fue compensada principalmente por el crecimiento del GNL, cuya participación aumentó 26 puntos porcentuales y se consolidó como el principal instrumento de diversificación utilizado por Europa tras la guerra en Ucrania.

En paralelo, Noruega incrementó su participación en 6 puntos porcentuales, mientras que Azerbaiyán y Reino Unido registraron aumentos más moderados. Argelia mantuvo una participación relativamente estable y Libia mostró una leve disminución.

En conjunto, la evidencia indica que Europa no redujo su necesidad de importaciones energéticas, sino que sustituyó proveedores y rediseñó su matriz de abastecimiento para reducir la exposición geopolítica asociada al gas ruso. Este proceso tuvo tres consecuencias principales. Primero, la seguridad energética pasó a ocupar un lugar prioritario en la política económica europea, incluso por encima de criterios estrictos de eficiencia de costos.

Segundo, el GNL ganó peso estratégico porque permite diversificar orígenes de suministro y reducir la dependencia de gasoductos políticamente concentrados, aunque exige infraestructura específica, mayor capacidad de regasificación y competencia global por cargamentos.

Tercero, la transición energética europea quedó atravesada por una tensión de mediano plazo: avanzar hacia la descarbonización sin comprometer estabilidad, precios y confiabilidad del suministro. En consecuencia, la crisis post-Ucrania abrió una nueva etapa de competencia por proveedores confiables, diversificados y compatibles con los objetivos de seguridad energética de la Unión Europea.

Europa redujo sustancialmente su exposición al gas ruso, pero siguió necesitando abastecimiento externo bajo condiciones más exigentes: escala, confiabilidad contractual, flexibilidad logística y menor riesgo geopolítico. Esta recomposición abre una ventana para países con recursos abundantes, capacidad de expansión productiva y potencial exportador, como la Argentina a partir de Vaca Muerta.

Sin embargo, esa oportunidad no deriva automáticamente de la disponibilidad geológica, sino de condiciones concretas: infraestructura de transporte y licuefacción, financiamiento, previsibilidad regulatoria, estabilidad macroeconómica y una estrategia de integración comercial capaz de vincular la oferta argentina con mercados exigentes como el europeo. La reconfiguración del abastecimiento energético europeo plantea, por lo tanto, una pregunta central para países con potencial exportador: qué condiciones deben reunir para convertirse en proveedores confiables dentro de una matriz de suministro más diversificada y exigente.

La escala de los recursos no convencionales posiciona a la Argentina entre los principales actores energéticos potenciales a nivel global. Según la U.S. Energy Information Administration —EIA—, el país cuenta con aproximadamente 22.696.600 millones de m³ de shale gas técnicamente recuperable, lo que lo ubica como la segunda mayor dotación mundial detrás de China y por encima de países productores relevantes como Estados Unidos, Canadá y Rusia.

El desarrollo de Vaca Muerta modificó de manera estructural la matriz argentina de gas natural. Mientras la producción convencional exhibe una tendencia descendente desde fines de la década de 2000, el crecimiento del shale gas y del tight gas permitió compensar esa caída y sostener la producción total.

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, los recursos no convencionales pasaron de ocupar un lugar marginal a convertirse en un componente central de la oferta gasífera nacional. Vaca Muerta ya no representa solo una promesa de recursos, sino una plataforma productiva en expansión.

El gráfico permite extraer dos conclusiones relevantes. En primer lugar, Vaca Muerta ya está modificando la estructura energética argentina: el crecimiento de los no convencionales compensó la caída del gas convencional y alteró la composición de la oferta nacional.

En segundo lugar, esa expansión también muestra el límite central del proceso: una mayor producción no se traduce automáticamente en capacidad de abastecimiento internacional. Para proyectarse hacia mercados extrarregionales, especialmente Europa, Argentina debe resolver restricciones de infraestructura, transporte, licuefacción, financiamiento y coordinación contractual.

La producción no convencional constituye, por lo tanto, un paso intermedio entre el recurso natural y la inserción internacional. El análisis debe desplazarse desde la producción física hacia su impacto externo: exportaciones, saldo comercial energético, generación de divisas y capacidad de abastecer mercados internacionales de manera sostenida.

Recursos de escala global

La evidencia presentada permite ordenar la secuencia central del argumento: Argentina cuenta con recursos no convencionales de escala global; esos recursos comenzaron a modificar la matriz productiva local; y esa transformación empieza a reflejarse en el frente externo mediante mayores exportaciones y un saldo energético positivo.

Sin embargo, este avance todavía no equivale a una plena capacidad de abastecimiento extrarregional. Para que Vaca Muerta pueda proyectarse hacia mercados como el europeo, el país necesita resolver restricciones de infraestructura, transporte, licuefacción, financiamiento y contratos de largo plazo. Hasta aquí, los datos muestran una doble convergencia. Por un lado, Europa necesita consolidar una matriz energética menos dependiente del gas ruso, más diversificada y basada en proveedores confiables.

Por otro, Argentina comienza a transformar su potencial hidrocarburífero en producción, exportaciones y saldo externo positivo. En ese punto, el vínculo con la Unión Europea adquiere una dimensión estratégica que excede la agenda comercial tradicional: se vincula con seguridad energética, inversión, infraestructura, reglas de mercado y confiabilidad de largo plazo.

No obstante, el país debe insertarse en un mercado global donde ya operan proveedores consolidados, con ventajas de escala, infraestructura, financiamiento, reputación contractual y capacidad logística. Por ello, antes de analizar el marco institucional necesario para convertir Vaca Muerta en oferta exportable de GNL, resulta necesario comparar la posición argentina frente a los principales actores del abastecimiento energético global.

El informe identifica cinco condiciones que, si la Argentina las sostiene, pueden convertir esta oportunidad en una posición sólida y de largo plazo como exportador de GNL.

Las condiciones

La primera es completar la infraestructura de transporte y licuefacción: los proyectos actuales ya avanzan con buques flotantes —como el Hilli Episeyo y el MKII de SESA, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales—, mientras se define la infraestructura terrestre de mayor escala.

La segunda es cerrar el financiamiento de los grandes proyectos: Argentina LNG, liderado por YPF junto a Eni y XRG, ya firmó un acuerdo de desarrollo conjunto y espera su decisión final de inversión durante 2026, con una inversión estimada en USD 20.000 millones y 12 millones de toneladas anuales de capacidad.

La tercera es consolidar la baja del riesgo país, que ya cayó de 1.923 puntos básicos en diciembre de 2023 a un rango de entre 450 y 560 puntos hacia 2026 —la mejora más marcada desde 2018—, algo que reduce el costo de financiar la infraestructura pendiente.

La cuarta condición es cumplir los estándares ambientales europeos: desde 2027, la Unión Europea exigirá certificar que la producción mide y reduce las emisiones de metano bajo el estándar internacional OGMP 2.0 nivel 5, algo que la industria ya empezó a incorporar.

Y la quinta es sostener las reglas del RIGI en el tiempo: el régimen ya aprobó a SESA como proyecto estratégico y ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, aunque su eficacia dependerá de que esa estabilidad se mantenga más allá de los cambios de gobierno.

Entre 2021 y 2025, la participación de Rusia en las importaciones de gas de la Unión Europea cayó del 41% al 6%, mientras que el GNL transportado en barco pasó de representar el 20% al 46%, según datos de Bruegel.

La Unión Europea, además, nunca dejó de depender de la energía importada: entre 2015 y 2024 esa dependencia se mantuvo siempre por encima del 55% de su consumo total, de acuerdo con Eurostat. Es, según el informe, el contexto más favorable de las últimas décadas para que un nuevo proveedor se sume a la matriz energética europea.

“La Argentina no va a desplazar de inmediato a proveedores consolidados como Estados Unidos, Noruega o Qatar. Su oportunidad es convertirse en un proveedor complementario de mediano plazo, capaz de aportar volumen y previsibilidad a una Europa que busca diversificar sus riesgos», afirmó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

«Para lograrlo, debe sostener una secuencia muy concreta: infraestructura, financiamiento, contratos, cargamentos y reputación”, sostuvo.