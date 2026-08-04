Nieve en la Patagonia: cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 4 de agosto
Vialidad actualizó el estado de los caminos cordilleranos y detalló cuál es la situación en los cruces fronterizos como Pino Hachado y Cardenal Samoré. Mirá las condiciones de este martes 4 de agosto.
La Patagonia está bajo nieve y por ello para circular por sus rutas hay que tomar ciertas precauciones. Si bien este martes no se prevé un gran temporal que complique las condiciones, Vialidad Nacional compartió el estado actualizado de los tramos más transitados en esta época que se ubican en Neuquén y Río Negro.
Además, informó cuál es la situación en los cruces fronterizos como Pino Hachado y Cardenal Samoré.
El estado de rutas cordilleranas
Según el último reporte oficial, las rutas cordilleranas se ven afectadas por la inestabilidad climática, por lo que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos.
Vialidad solicitó evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia. A continuación, el estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|San Martín de los Andes – Catritre – La Angostura (Siete Lagos)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada mojada por lluvias e inestabilidad en cotas altas. Monitoreo constante en zona de ladera (km 2.095) por riesgo de desprendimientos. Hielo matinal en sectores de sombra.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 40
|Resto del corredor (El Bolsón – Bariloche / Zapala – Chos Malal)
|🟡 Habilitada con precaución
|Asfalto húmedo, baja adherencia por heladas matinales severas y bancos de niebla dispersos. Equipos saladores operando en zonas altas.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar maniobras bruscas.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla en valles bajos. Riego salino sobre la calzada por formación de placas de hielo negro, principalmente en la Bajada de Collón Curá y puentes.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por fauna silvestre y zonas de derrumbes.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Transitable en horario de frontera. Aguanieve en cotas altas, placas de hielo y calzada húmeda. Salado e intervención continua con equipos pesados.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Viento fuerte en alta montaña y formación de hielo en la traza. Equipos barrenieves y distribuidores de sal operando constantemente.
|Portación obligatoria de cadenas. Tránsito sujeto a ventanas de visibilidad.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Nieve e hielo acumulado en sectores de sombra. Desvíos de obra con serrucho, pozos y barro entre Jacobacci y el empalme con RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|Río Negro: ripio poceado, pesado por barro y planchones de hielo matinal. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por el período invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Flujo constante de transporte pesado. Calzada húmeda, desvíos por obras de repavimentación y baches en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada con acumulación de barro en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por sedimentos acumulados en badenes.
|Extremar precaución en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado y barro pesado. Nieve e hielo sobre la calzada en el tramo entre Primeros Pinos y el empalme con RP 23 (Litrán).
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio con barro y baches. Placas de hielo congelado en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías. Desvíos por pavimentación.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio muy deteriorada, poceada, con huellas pesadas de barro y escarcha congelada por bajas temperaturas matinales.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
Cómo están los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 4 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con extrema precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada con hielo en sectores altos, viento fuerte y baja adherencia. Equipos barrenieves y saladores operando. Habilitado con salidas diferidas de camiones.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|🟡 HABILITADO con extrema precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada mojada por aguanieve e inestabilidad en la cumbre. Riego salino constante sobre placas de hielo en zonas de sombra.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio pesado con sectores de barro y formación de hielo matinal por bajas temperaturas en cotas altas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Calzada de ripio poceada con barro y parches de nieve/hielo en el acceso por Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Camino de ripio deteriorado, con baches y barro acumulado. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para transbordar el Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda vehículo 4×4.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Cierre estacional por la temporada invernal.
|No transitar.
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