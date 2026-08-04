Desaparición de Luciana Muñoz: tres jueces definen si el sospechoso incurrió en falso testimonio

El tribunal escuchó los primeros testimonios y prevé finalizar el debate con los alegatos antes de emitir el veredicto.

Esta semana comenzó el juicio oral para determinar si un exnovio de Luciana Muñoz incurrió en falso testimonio durante la investigación por la desaparición de la joven, ocurrida el 13 de julio de 2024. El tribunal deberá resolver si la declaración brindada por el acusado fue válida y si efectivamente mintió ante la Justicia.

Según la teoría de la fiscalía, durante la investigación por la búsqueda de paradero se allanó la vivienda del imputado, quien declaró que hacía más de un mes que no veía a Luciana. Sin embargo, testimonios incorporados posteriormente indicaron que la joven había sido vista en su domicilio pocos días antes de desaparecer, lo que, para la acusación, entorpeció la pesquisa.

La postura de la defensa

La defensa sostuvo que el acusado fue convocado a declarar como testigo sin la asistencia de un abogado defensor, cuando ya era considerado sospechoso dentro de la investigación.

Además, rechazó la acusación de falso testimonio y afirmó que el joven colaboró en todo momento con el avance de la causa.

Qué deberá definir el tribunal

El juicio está a cargo de los jueces Lucas Yancarelli, Marco Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, quienes deberán determinar si la declaración cuestionada puede ser utilizada como prueba y si existió una falsa declaración.

Durante la primera jornada declararon cuatro testigos. Se prevé que el debate concluya con la presentación de otros cuatro testigos ofrecidos por la defensa y los alegatos de clausura.

Una vez finalizada esa etapa, el tribunal contará con un plazo de 48 horas para dictar el veredicto. En paralelo, la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.