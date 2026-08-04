Paro por el practicaje: el conflicto crece en los puertos argentinos y esta es la situación en San Antonio Este

El puerto de San Antonio Este mantiene su operatoria sin cambios, pese al conflicto nacional por el nuevo régimen de practicaje. Foto: archivo Marcelo Ochoa.

El conflicto por el nuevo régimen de practicaje continúa generando consecuencias en distintos puertos del país. La protesta de prácticos, pilotos y baqueanos comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, con el que el Gobierno nacional modificó las reglas que regulaban la actividad desde 1991. La norma elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, establece topes tarifarios y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca reducir los costos logísticos y aumentar la competencia, las entidades que representan a los prácticos advierten que los cambios ponen en riesgo la seguridad de la navegación y decidieron suspender la aceptación de nuevos servicios.

San Antonio Este, sin impacto por el momento

Según informó TN, la medida mantiene entre 140 y 150 buques pendientes de confirmación de servicio y afecta principalmente a los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde se concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales del país. El presidente de la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales, Oscar Mendoza, aseguró que «el comercio internacional está completamente parado» y reclamó la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional.

En este contexto, la situación en el puerto de San Antonio Este es diferente. Cristian López, gerente operacional de Terminal de Servicios Portuarios (TSP) Patagonia Norte S.A., empresa encargada de la administración y operación de la terminal portuaria, aseguró a Diario RÍO NEGRO que, por el momento, la medida no afecta la operatoria local.

«No tenemos actividad, por lo cual no hemos sido afectados en ingresos, zarpes, etcétera. Y con respecto al VMOS, por el momento no estamos siendo afectados por esta medida», señaló.

No obstante, el conflicto ya comenzó a tener repercusiones en otra etapa de la logística del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Según informó el portal especializado Argenports, el buque semisumergible HL White Marlin permanece fondeado frente a Bahía Blanca sin poder iniciar las maniobras previstas debido a la suspensión del servicio de prácticos.

La embarcación transporta parte del equipamiento destinado a la futura terminal offshore de Punta Colorada, en la costa rionegrina. Sobre su cubierta se encuentran el buque Seminole y dos remolcadores que participarán en la instalación de las monoboyas y del tendido submarino, obras clave para el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con esa publicación, el operativo contemplaba descargar el Seminole en Puerto Galván y trasladar los remolcadores hasta Ingeniero White para avanzar con las tareas. Sin embargo, la ausencia de prácticos impidió concretar las maniobras de ingreso y descarga, por lo que la operación quedó demorada.

La reacción oficial frente al conflicto portuario

Ante esta situación, la Prefectura Naval Argentina intimó a los prácticos habilitados para que restablezcan el servicio, al recordar que se trata de una prestación considerada esencial y advertir sobre la posibilidad de aplicar sanciones administrativas e incluso penales si la interrupción persiste.

Así, mientras el conflicto ya provoca demoras en distintos puertos del país y comenzó a afectar la logística de una obra estratégica para la exportación de petróleo, desde TSP Patagonia Norte remarcaron que la terminal de San Antonio Este no registra, por el momento, ingresos ni zarpes afectados, ya que no había actividad prevista durante estos días.