Detuvieron a Facundo Moyano: lo investigan por lesiones y privación ilegítima de la libertad

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes luego de un presunto episodio de violencia ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La causa quedó a cargo del fiscal Julián Pistone, quien ordenó su detención por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

En principio, Moyano permanecerá alojado en la Comisaría Vecinal 13 A mientras la fiscalía avanza con las primeras medidas de la investigación.

Cómo comenzó el operativo

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y policiales, todo se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano.

Según el parte policial, el encargado del edificio informó que vio salir del inmueble a una joven corriendo, mientras Moyano iba detrás de ella. Ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad a pocas cuadras del lugar.

Quién es la joven involucrada

La denunciante fue identificada como Candela Arizaga, una modelo e influencer de 23 años con una importante presencia en redes sociales. Tras el episodio, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde quedó internada para recibir atención médica.

En las últimas horas también trascendió un video que muestra a la joven corriendo por la vía pública y pidiendo ayuda, imágenes que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

Qué investiga la Justicia

El fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso la detención del exdiputado mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y reunir pruebas. Por el momento, la causa está caratulada como lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Hasta el momento no trascendió una versión oficial de Facundo Moyano sobre lo sucedido ni se informó si prestará declaración en las próximas horas. La investigación se encuentra en una etapa inicial y la situación procesal del dirigente dependerá de las medidas que adopte la fiscalía.

Quién es Facundo Moyano

Facundo Moyano, de 41 años, es hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano. Durante varios años fue diputado nacional y actualmente es uno de los referentes del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), organización en la que ocupa un rol de conducción desde 2009.

En el plano personal, estuvo casado con la modelo Eva Bargiela, de quien se separó en 2023. En los últimos meses había sido vinculado sentimentalmente con Candela Arizaga, la joven involucrada en el hecho que ahora investiga la Justicia.