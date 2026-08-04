Tres hombres quedaron imputados por un robo en Roca: habrían obligado a la víctima a subir a una camioneta

La audiencia definió la formulación de cargos y la continuidad de la detención de los tres acusados mientras avanza la investigación.

Tres hombres oriundos de Neuquén fueron imputados por un robo agravado ocurrido el viernes pasado en Roca y permanecerán con prisión preventiva durante un mes. En las últimas horas, la Fiscalía les atribuyó haber amenazado con un arma de fuego a un joven al que engañaron con una supuesta compra de un teléfono celular, para luego despojarlo del dispositivo.

La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo de los fiscales Julieta Villa y Facundo Polantinos, quienes solicitaron además la medida cautelar por considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El pedido fue aceptado por el juez de Garantías Gustavo Quelín.

La maniobra que describió la Fiscalía

Según la acusación, el hecho ocurrió cerca de las 21:20, cuando los tres imputados llegaron al local comercial de la víctima con el aparente objetivo de comprar un celular.

De acuerdo con la teoría fiscal, convencieron al joven de subir a la camioneta en la que se movilizaban para concretar la operación. Sin embargo, una vez iniciada la marcha, la situación cambió.

«Emprendieron la marcha e inmediatamente uno de los hombres que se encontraba en el asiento delantero amartilló un arma de fuego y le exigió la clave del celular. Luego lo golpearon mientras otro de los imputados le gritaba que no los mirara», describieron Villa y Polantinos durante la audiencia.

La Fiscalía agregó que el conductor recorrió distintas calles de la ciudad hasta que finalmente la víctima fue obligada a descender del vehículo, mientras los acusados escapaban con el teléfono.

Las pruebas incorporadas

Los tres hombres fueron imputados por el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria.

Entre las pruebas presentadas figuran el acta del procedimiento policial, la denuncia radicada por la víctima en el Destacamento 178, entrevistas realizadas por personal de la comisaría Tercera y el análisis efectuado por la Brigada de Investigaciones sobre registros de cámaras de seguridad.

También se incorporó un informe preliminar del Gabinete Técnico Criminológico de General Roca respecto del arma secuestrada. Según el documento citado por la Fiscalía, el arma «se encontraba en buen estado de conservación, es apta para el disparo y se clasifica como arma de guerra».

La decisión del juez

El defensor penal público Gustavo Viecens cuestionó la acusación fiscal, presentó objeciones respecto de la prisión preventiva y los tres imputados declararon durante la audiencia.

Tras escuchar a las partes, el juez Gustavo Quelín resolvió mantener detenidos a los acusados por el plazo de un mes, mientras avanzan tanto la investigación del Ministerio Público Fiscal como las medidas impulsadas por la defensa.